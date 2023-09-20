Когда мы впервые услышали за этот рецепт, не скроем – были удивлены. Такая закуска кажется оригинальной и новой, а вкусно как из изысканного ресторана.
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Вы когда-нибудь жарили сливу? Попробуйте в эти выходные на мангале или в духовке – результат приятно удивит. Чтобы добавить домашний вкус, шеф-повар также приготовил к ним собственноручно крем-сыр из йогурта.
Рецепт закуски из жареных слив и домашнего крем-сыра
- Время: 35 минут (без приготовления творога)
- Порции: 2
Приготовление:
- Вымытые сливы разделяем половинками, удаляем косточки. Поливаем небольшим количеством меда, уксусом и посыпаем тимьяном – он даст аромат при нагревании.
- К греческому йогурту добавляем любимые ароматные травы или специи (тархун, майоран). Перемешиваем и перекладываем массу на чистую марлю, сложенную в несколько слоев. Подвешиваем на несколько часов, чтобы взошла избыточная влага и мы получили крем-сыр.
- Обжариваем сливу с двух сторон на мангале, гриле или на обычной сковороде. На порционные тарелки выкладываем сначала крем-сырь, далее сливы, которые поливаем еще медом и посыпаем орешками. По желанию добавьте свежие листья салата или просто руколы.
- Подаем закуску к столу с ароматным и хрустящим хлебом.
Приятного аппетита!