Так еще сливы не готовили: рецепт закуски с домашним крем-сыром и медом
20 сентября 2023, 18:05Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Из слив преимущественно готовят выпечку и десерты, есть несколько рецептов и зимней консервации, которая подходит к мясу. Но чтобы их жарили – это что-то невероятное и новое!
Когда мы впервые услышали за этот рецепт, не скроем – были удивлены. Такая закуска кажется оригинальной и новой, а вкусно как из изысканного ресторана.
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Вы когда-нибудь жарили сливу? Попробуйте в эти выходные на мангале или в духовке – результат приятно удивит. Чтобы добавить домашний вкус, шеф-повар также приготовил к ним собственноручно крем-сыр из йогурта.
Рецепт закуски из жареных слив и домашнего крем-сыра
- Время: 35 минут (без приготовления творога)
- Порции: 2
– сливы;
– 1 ложка меда;
– 1 ложка бальзамического или яблочного уксуса;
– 2 – 3 веточки тимьяна;
– 400 граммов греческого йогурта;
– эстрагон;
– 1 ложка оливкового масла;
– любимые орехи.
Приготовление:
- Вымытые сливы разделяем половинками, удаляем косточки. Поливаем небольшим количеством меда, уксусом и посыпаем тимьяном – он даст аромат при нагревании.
- К греческому йогурту добавляем любимые ароматные травы или специи (тархун, майоран). Перемешиваем и перекладываем массу на чистую марлю, сложенную в несколько слоев. Подвешиваем на несколько часов, чтобы взошла избыточная влага и мы получили крем-сыр.
- Обжариваем сливу с двух сторон на мангале, гриле или на обычной сковороде. На порционные тарелки выкладываем сначала крем-сырь, далее сливы, которые поливаем еще медом и посыпаем орешками. По желанию добавьте свежие листья салата или просто руколы.
- Подаем закуску к столу с ароматным и хрустящим хлебом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить быструю закуску из печеного баклажана.