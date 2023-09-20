Так еще сливы не готовили: рецепт закуски с домашним крем-сыром и медом

Из слив преимущественно готовят выпечку и десерты, есть несколько рецептов и зимней консервации, которая подходит к мясу. Но чтобы их жарили – это что-то невероятное и новое!

Когда мы впервые услышали за этот рецепт, не скроем – были удивлены. Такая закуска кажется оригинальной и новой, а вкусно как из изысканного ресторана.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Вы когда-нибудь жарили сливу? Попробуйте в эти выходные на мангале или в духовке – результат приятно удивит. Чтобы добавить домашний вкус, шеф-повар также приготовил к ним собственноручно крем-сыр из йогурта.

Рецепт закуски из жареных слив и домашнего крем-сыра

Время: 35 минут (без приготовления творога)

35 минут (без приготовления творога) Порции: 2

– сливы;– 1 ложка меда;– 1 ложка бальзамического или яблочного уксуса;– 2 – 3 веточки тимьяна;– 400 граммов греческого йогурта;– эстрагон;– 1 ложка оливкового масла;– любимые орехи.

Приготовление:

Вымытые сливы разделяем половинками, удаляем косточки. Поливаем небольшим количеством меда, уксусом и посыпаем тимьяном – он даст аромат при нагревании.

К греческому йогурту добавляем любимые ароматные травы или специи (тархун, майоран). Перемешиваем и перекладываем массу на чистую марлю, сложенную в несколько слоев. Подвешиваем на несколько часов, чтобы взошла избыточная влага и мы получили крем-сыр.

Обжариваем сливу с двух сторон на мангале, гриле или на обычной сковороде. На порционные тарелки выкладываем сначала крем-сырь, далее сливы, которые поливаем еще медом и посыпаем орешками. По желанию добавьте свежие листья салата или просто руколы.

Подаем закуску к столу с ароматным и хрустящим хлебом.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьиз печеного баклажана.