Яблочно-карамельный пирог к празднику Веры, Надежды, Любви и Софии

Не знаете, что приготовить к празднику или именины? У нас есть отличный вариант домашней выпечки с точно вышедшей яблоками.

Яблочно-карамельный пирог – отличный вариант не только к обыденному столу, но и к праздничному. Он прост и легок в приготовлении, а вкус – невероятный.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Это один из тех пирогов, которые после выпечки не остаются глевкими. Он полностью пропекается и вкусно как из кафе.

Рецепт яблочно-карамельного пирога

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6

– 120 граммов сливочного масла;– 80 граммов сахара;– 2 яйца;– 120 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя.– 100 граммов сахара;– 30 граммов сливочного масла;– яблоки.

Приготовление:

Масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и в конце муку и разрыхлитель.

Сахар растапливаем и в конце добавляем сливочное масло, быстро все перемешиваем и выливаем в форму для выпечки.

На карамель выкладываем очищенные яблоки (кислые и твердые) и заливаем тестом.

Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут. Посыпаем его сахарной пудрой и подаем на стол с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьс ягодами.