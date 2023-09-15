Яблочно-карамельный пирог к празднику Веры, Надежды, Любви и Софии
15 сентября 2023, 12:40Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Не знаете, что приготовить к празднику или именины? У нас есть отличный вариант домашней выпечки с точно вышедшей яблоками.
Яблочно-карамельный пирог – отличный вариант не только к обыденному столу, но и к праздничному. Он прост и легок в приготовлении, а вкус – невероятный.
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Это один из тех пирогов, которые после выпечки не остаются глевкими. Он полностью пропекается и вкусно как из кафе.
Рецепт яблочно-карамельного пирога
- Время: 45 минут
- Порции: 6
– 120 граммов сливочного масла;
– 80 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 120 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Для начинки:
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов сливочного масла;
– яблоки.
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и в конце муку и разрыхлитель.
- Сахар растапливаем и в конце добавляем сливочное масло, быстро все перемешиваем и выливаем в форму для выпечки.
- На карамель выкладываем очищенные яблоки (кислые и твердые) и заливаем тестом.
- Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут. Посыпаем его сахарной пудрой и подаем на стол с шариком мороженого.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить медовый рулет с ягодами.