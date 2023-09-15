Яблочно-карамельный пирог – отличный вариант не только к обыденному столу, но и к праздничному. Он прост и легок в приготовлении, а вкус – невероятный.

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Это один из тех пирогов, которые после выпечки не остаются глевкими. Он полностью пропекается и вкусно как из кафе.

Рецепт яблочно-карамельного пирога

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и в конце муку и разрыхлитель.
  • Сахар растапливаем и в конце добавляем сливочное масло, быстро все перемешиваем и выливаем в форму для выпечки.
  • На карамель выкладываем очищенные яблоки (кислые и твердые) и заливаем тестом.
  • Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут. Посыпаем его сахарной пудрой и подаем на стол с шариком мороженого.

Приятного аппетита!