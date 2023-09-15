Яблочно-карамельный пирог – отличный вариант не только к обыденному столу, но и к праздничному. Он прост и легок в приготовлении, а вкус – невероятный.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Это один из тех пирогов, которые после выпечки не остаются глевкими. Он полностью пропекается и вкусно как из кафе.
Рецепт яблочно-карамельного пирога
- Время: 45 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и в конце муку и разрыхлитель.
- Сахар растапливаем и в конце добавляем сливочное масло, быстро все перемешиваем и выливаем в форму для выпечки.
- На карамель выкладываем очищенные яблоки (кислые и твердые) и заливаем тестом.
- Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут. Посыпаем его сахарной пудрой и подаем на стол с шариком мороженого.
Приятного аппетита!