Медовый рулет – это не только вкусная домашняя выпечка, но и отличный подарок к празднику. Он легок и доступен в приготовлении, а вкус – невероятный, тает во рту.
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Такая выпечка станет настоящим украшением праздничного стола или отличным десертом к чаю или кофе.
Рецепт медового рулета
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- На низком огне подогреваем мед несколько минут и добавляем соду. При постоянном помешивании провариваем до карамельной окраски. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности, охлаждаем.
- В миску разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем 1 – 2 минуты. Всыпаем сахар и взбиваем еще 4-5 минут до побелки массы.
- Просеиваем муку и вливаем медовую смесь. С помощью лопатки перемешиваем до однородности.
- Застилаем противень пергаментом.
- Выливаем медовое тесто и разравниваем лопаткой в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 7 – 10 минут.
- После достаем, листаем лепешку и скручиваем рулетиком, охлаждаем.
- Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам. Добавляем крем-творог и сахарную пудру, перемешиваем до однородности.
- Смазываем лепешку кремом и добавляем любимые ягоды, заворачиваем в плотный рулетик и отправляем в холодильник на час стабилизироваться.
Приятного аппетита!