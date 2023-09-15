Яблучно-карамельний пиріг – відмінний варіант не тільки до буденного столу, а й до святкового. Він простий та легкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Це один із тих пирогів, які після випікання не залишаються глевкими. Він повністю пропікається та смакує наче з кав'ярні.

Рецепт яблучно-карамельного пирога

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 120 грамів вершкового масла;

– 80 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 120 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Для начинки:

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів вершкового масла;

– яблука.

Приготування:

Масло збиваємо з цукром, додаємо яйця і вкінці борошно та розпушувач.

Цукор розтоплюємо і вкінці додаємо вершкове масло, швиденько все перемішуємо і виливаємо у форму для випікання.

На карамель викладаємо очищені яблука (кислі та тверденькі) і заливаємо тістом.

Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах 40 хвилин. Посипаємо його цукровою пудрою та подаємо до столу з кулькою морозива.

Смачного!

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