Лимонный пирог с ягодами – быстрый рецепт из готового теста
25 сентября 2023, 15:13Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
Домашняя выпечка всегда вкусная и аппетитная, но не всегда есть время и желание часами стоять у плиты и готовить. У нас есть рецепт пирога из готового теста.
Пирог из готового теста фило – отличный вариант для домашней выпечки без мрака. Все, что нужно: смазать его сливочным маслом, выложить в форму и добавить ягоды и заливки.
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Такой домашний вкус станет настоящим открытием, ведь вид пирога как из кондитерской, а работы – минимум.
Лимонный пирог с ягодами
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 8
– 400 граммов теста фило;
– 180 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сливок (жирностью 30 – 33%);
– цедра одного лимона;
– 250 граммов яиц;
– 150 граммов сахара;
– малина;
– голубика;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Растапливаем сливочное масло. Берем один лист теста фило и смазываем его растопленным сливочным маслом.
- Накрываем еще одним листом теста. Сверху раскладываем ягоды: голубику и малину и складываем тесто.
- Берем круглую форму диаметром 25 сантиметров и скручиваем наше тесто улиткой.
- Смазываем его сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 10 минут.
- Для заливки смешиваем яйца с сахаром, вливаем сливки и перемешиваем.
- Натираем цедру лимона.
- Достаем пирог и сверху на него выливаем заливку. Можно выливать в горячее тесто.
- Возвращаем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30 минут.
- За 5 минут до готовности нужно вынуть пирог, выложить сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут.
- Вынимаем пирог, ждем пока он остынет и украшаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить осеннюю выпечку на любой вкус.