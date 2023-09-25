Пиріг з готового тіста філо – відмінний варіант для домашньої випічки без мороки. Все, що потрібно: змастити його вершковим маслом, викласти у форму та додати ягід та заливки.
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Такий домашній смаколик стане справжнім відкриттям, адже вигляд пирога наче з кондитерської, а роботи – мінімум.
Лимонний пиріг з ягодами
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Розтоплюємо вершкове масло. Беремо один лист тіста філо і змащуємо його розтопленим вершковим маслом.
- Накриваємо ще одним листом тіста. Зверху розкладаємо ягоди: лохину і малину та складаємо тісто.
- Беремо круглу форму діаметром 25 сантиметрів та скручуємо наше тісто равликом.
- Змащуємо його вершковим маслом та відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 10 хвилин.
- Для заливки змішуємо яйця з цукром, вливаємо вершки та перемішуємо.
- Натираємо цедру лимона.
- Дістаємо пиріг та зверху на нього виливаємо заливку. Можна виливати на гаряче тісто.
- Повертаємо в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності потрібно вийняти пиріг викласти зверху свіжі ягоди та допекти ще 5 хвилин.
- Виймаємо пиріг, чекаємо поки він охолоне та прикрашаємо цукровою пудрою.
Смачного!