Пиріг з готового тіста філо – відмінний варіант для домашньої випічки без мороки. Все, що потрібно: змастити його вершковим маслом, викласти у форму та додати ягід та заливки.

Читайте також Нестандартні рецепти страв із курячими котлетами, які посмакують усім

Такий домашній смаколик стане справжнім відкриттям, адже вигляд пирога наче з кондитерської, а роботи – мінімум.

Лимонний пиріг з ягодами

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Розтоплюємо вершкове масло. Беремо один лист тіста філо і змащуємо його розтопленим вершковим маслом.
  • Накриваємо ще одним листом тіста. Зверху розкладаємо ягоди: лохину і малину та складаємо тісто.
  • Беремо круглу форму діаметром 25 сантиметрів та скручуємо наше тісто равликом.
  • Змащуємо його вершковим маслом та відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 10 хвилин.
  • Для заливки змішуємо яйця з цукром, вливаємо вершки та перемішуємо.
  • Натираємо цедру лимона.
  • Дістаємо пиріг та зверху на нього виливаємо заливку. Можна виливати на гаряче тісто.
  • Повертаємо в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30 хвилин.
  • За 5 хвилин до готовності потрібно вийняти пиріг викласти зверху свіжі ягоди та допекти ще 5 хвилин.
  • Виймаємо пиріг, чекаємо поки він охолоне та прикрашаємо цукровою пудрою.

Смачного!