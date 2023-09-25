Пиріг з готового тіста філо – відмінний варіант для домашньої випічки без мороки. Все, що потрібно: змастити його вершковим маслом, викласти у форму та додати ягід та заливки.

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Такий домашній смаколик стане справжнім відкриттям, адже вигляд пирога наче з кондитерської, а роботи – мінімум.

Лимонний пиріг з ягодами

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів тіста філо;

– 180 грамів вершкового масла;

– 200 грамів вершків (жирністю 30 – 33%);

– цедра одного лимона;

– 250 грамів яєць;

– 150 грамів цукру;

– малина;

– лохина;

– цукрова пудра.

Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло. Беремо один лист тіста філо і змащуємо його розтопленим вершковим маслом.

Накриваємо ще одним листом тіста. Зверху розкладаємо ягоди: лохину і малину та складаємо тісто.

Беремо круглу форму діаметром 25 сантиметрів та скручуємо наше тісто равликом.

Змащуємо його вершковим маслом та відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 10 хвилин.

Для заливки змішуємо яйця з цукром, вливаємо вершки та перемішуємо.

Натираємо цедру лимона.

Дістаємо пиріг та зверху на нього виливаємо заливку. Можна виливати на гаряче тісто.

Повертаємо в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30 хвилин.

За 5 хвилин до готовності потрібно вийняти пиріг викласти зверху свіжі ягоди та допекти ще 5 хвилин.

Виймаємо пиріг, чекаємо поки він охолоне та прикрашаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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