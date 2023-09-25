Пирог из готового теста фило – отличный вариант для домашней выпечки без мрака. Все, что нужно: смазать его сливочным маслом, выложить в форму и добавить ягоды и заливки.

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Такой домашний вкус станет настоящим открытием, ведь вид пирога как из кондитерской, а работы – минимум.

Лимонный пирог с ягодами

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов теста фило;

– 180 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сливок (жирностью 30 – 33%);

– цедра одного лимона;

– 250 граммов яиц;

– 150 граммов сахара;

– малина;

– голубика;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Растапливаем сливочное масло. Берем один лист теста фило и смазываем его растопленным сливочным маслом.

Накрываем еще одним листом теста. Сверху раскладываем ягоды: голубику и малину и складываем тесто.

Берем круглую форму диаметром 25 сантиметров и скручиваем наше тесто улиткой.

Смазываем его сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 10 минут.

Для заливки смешиваем яйца с сахаром, вливаем сливки и перемешиваем.

Натираем цедру лимона.

Достаем пирог и сверху на него выливаем заливку. Можно выливать в горячее тесто.

Возвращаем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30 минут.

За 5 минут до готовности нужно вынуть пирог, выложить сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут.

Вынимаем пирог, ждем пока он остынет и украшаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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