На щастя, зробити ідеальні сирники зовсім не важко. Просто скористайтеся цим рецептом.
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Сирники
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Глибоку миску застеліть чистим рушником і відтисніть сир від зайвої рідини.
- Пересипте його у сито й ретельно перетріть.
- Жовтки відокремте від білків.
- Додайте по 4 столові ложки цукру та борошна, добре перемішайте до однорідності.
- Розділіть тісто на однакові частини. Обваляйте кожну порцію тіста в борошні та надайте форму кульки. Потім надайте форму шайби.
- Обсмажте на добре розігрітій олії по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Перекладіть на паперовий рушник.
- Для соусу з'єднайте сметану та згущене молоко в пропорції 1 до 1. Полийте сирники та прикрасьте ягодами.