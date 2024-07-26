Точно, как в ресторане: как сделать сырники идеальной формы
26 июля 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Пожалуй, сырники любят все. Однако во время приготовления кроме вкуса, нужно позаботиться и о форме.
К счастью, сделать идеальные сырники совсем не трудно. Просто воспользуйтесь этим рецептом.
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Сырники
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 600 граммов творога 600 граммов творога;
– 4 столовые ложки муки;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 яйца;
– 50 граммов сметаны;
– 50 граммов сгущенного молока;
– 50 граммов ягод.
Приготовление:
- Глубокую миску застелите чистым полотенцем и отожмите творог от лишней жидкости.
- Пересыпьте его в сито и тщательно перетрите.
- Желтки отделите от белков.
- Добавьте по 4 столовые ложки сахара и муки, хорошо перемешайте до однородности.
- Разделите тесто на одинаковые части. Обваляйте каждую порцию теста в муке и придайте форму шарика. Затем придайте форму шайбы.
- Обжарьте на хорошо разогретом масле по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажное полотенце.
- Для соуса соедините сметану и сгущенное молоко в пропорции 1 к 1. Полейте сырники и украсьте ягодами.