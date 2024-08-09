Мы даже не знали, что это так просто: как сделать домашний сыр всего из 1 ингредиента

А знали ли вы, что творог можно приготовить дома? Сделать это совсем не трудно, если знать рецептуру.

Вам потребуется всего один ингредиент. Обязательно попробуйте воплотить этот элементарный рецепт в жизнь.

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Домашний творог

Время : 30 минут + 2 дня

: 30 минут + 2 дня Порций: 4

– 2 литра жирного домашнего молока.

Смотрите, как приготовить домашний творог: видео

Приготовление: