Такой манник идеально подойдет для семейного чаепития. Он вам точно понравится.

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Бабушкин пирог

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, сахар, кефир и манку. Дайте разбухнуть 30 – 50 минут.
  2. Далее всыпьте муку, разрыхлитель, ванилин и масло.
  3. Выложите первый слой теста в смазанную маслом форму.
  4. Добавьте вишни или варенье и залейте вторым слоем теста.
  5. Выпекайте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.