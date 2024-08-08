Такой манник идеально подойдет для семейного чаепития. Он вам точно понравится.
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Бабушкин пирог
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Смешайте яйца, сахар, кефир и манку. Дайте разбухнуть 30 – 50 минут.
- Далее всыпьте муку, разрыхлитель, ванилин и масло.
- Выложите первый слой теста в смазанную маслом форму.
- Добавьте вишни или варенье и залейте вторым слоем теста.
- Выпекайте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.