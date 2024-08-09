Вам потребуется всего один ингредиент. Обязательно попробуйте воплотить этот элементарный рецепт в жизнь.

Будет вкусно Фантастический манник на кефире: бабушкин рецепт из самых простых ингредиентов

Домашний творог

Время : 30 минут + 2 дня

: 30 минут + 2 дня Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 литра жирного домашнего молока.

Смотрите, как приготовить домашний творог: видео

Приготовление:

Оставьте молоко в теплом месте примерно на 2 дня. Чтобы ускорить процесс, можно добавить чайную ложку уксуса. Но лучше делать по классической рецептуре только из молока. Затем снимите верхний слой сметаны с молока и перелейте его в кастрюлю. Подогрейте на слабом огне до температуры 50 градусов. Важно не перегреть, чтобы творог не получился резиновым. Затем выключите огонь и дайте молоку остыть буквально 10 – 15 минут. Процедите творог в платок или марлю и оставьте в подвешенном состоянии на ночь. Из 2 литров молока получится примерно 400 – 450 граммов творога.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастический медовик с вишнями.