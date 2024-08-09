Вам потребуется всего один ингредиент. Обязательно попробуйте воплотить этот элементарный рецепт в жизнь.

Будет вкусно Фантастический манник на кефире: бабушкин рецепт из самых простых ингредиентов

Домашний творог

  • Время: 30 минут + 2 дня
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить домашний творог: видео

Приготовление:

  1. Оставьте молоко в теплом месте примерно на 2 дня. Чтобы ускорить процесс, можно добавить чайную ложку уксуса. Но лучше делать по классической рецептуре только из молока.
  2. Затем снимите верхний слой сметаны с молока и перелейте его в кастрюлю. Подогрейте на слабом огне до температуры 50 градусов. Важно не перегреть, чтобы творог не получился резиновым.
  3. Затем выключите огонь и дайте молоку остыть буквально 10 – 15 минут.
  4. Процедите творог в платок или марлю и оставьте в подвешенном состоянии на ночь. Из 2 литров молока получится примерно 400 – 450 граммов творога.