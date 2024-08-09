Вам потребуется всего один ингредиент. Обязательно попробуйте воплотить этот элементарный рецепт в жизнь.
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Домашний творог
- Время: 30 минут + 2 дня
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить домашний творог: видео
Приготовление:
- Оставьте молоко в теплом месте примерно на 2 дня. Чтобы ускорить процесс, можно добавить чайную ложку уксуса. Но лучше делать по классической рецептуре только из молока.
- Затем снимите верхний слой сметаны с молока и перелейте его в кастрюлю. Подогрейте на слабом огне до температуры 50 градусов. Важно не перегреть, чтобы творог не получился резиновым.
- Затем выключите огонь и дайте молоку остыть буквально 10 – 15 минут.
- Процедите творог в платок или марлю и оставьте в подвешенном состоянии на ночь. Из 2 литров молока получится примерно 400 – 450 граммов творога.