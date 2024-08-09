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Домашній кисломолочний сир

Час : 30 хвилин + 2 дні

: 30 хвилин + 2 дні Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 літри жирного домашнього молока.

Дивіться, як приготувати домашній сир: відео

Приготування:

Залиште молоко в теплому місці приблизно на 2 дні. Щоб прискорити процес, можна додати чайну ложку оцту. Але краще робити за класичною рецептурою лише з молока. Потім зніміть верхній шар сметани з молока і перелийте його в баняк. Підігрійте на слабкому вогні до температури 50 градусів. Важливо не перегріти, щоб сир не вийшов гумовим. Потім вимкніть вогонь і дайте молоку охолонути буквально 10 – 15 хвилин. Процідіть сир в хустку чи марлю і залиште в підвішеному стані на ніч. З 2 літрів молока вийде приблизно 400 – 450 грамів сиру.

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