Точно будете просить добавку: рецепт запеченной кукурузы
26 июля 2023, 10:07Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Обожаете кукурузу, но не знаете, как ее приготовить, кроме как с вариантом, просто отварить в кастрюле? У нас есть идея!
Мы подобрали вариант, как можно вкусно приготовить, кроме как просто отварить. Хотя сахарная кукуруза просто отваренная с солью тоже вкусняшка еще та.
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Поэтому этот вариант для тех, кто хочет разнообразия. Чтобы добавить особый вкус и крутую подачу блюда – можно дополнительно полить его любимыми соусами: сырным, дзадзики или барбекю.
Рецепт запеченной сахарной кукурузы
- Время: 30 минут
- Порции: 3
– 3 кочана кукурузы;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль;
– копченая паприка;
– тертый пармезан;
– чеснок;
– сок лайма;
– хлопья чили;
– любимая ароматная зелень.
Приготовление:
- Кукурузу отвариваем в подсоленной воде. Мягкое масло смешиваем со специями и сыром. Сливочное масло можно заменить майонезом или крем-сыром.
- Смазываем все смесью и отправляем на противень.
- Разогреваем духовку. Запекаем кукурузу при 200 градусах до румяности.
- Особенно вкусно уже отварную кукурузу запечь в этой смеси на гриле.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить зеленый борщ со щавелем и шпинатом.