Елизавета Глинская предложила несколько вариантов для оригинального и красивого декора тортов и десертов.

Кондитер Лиза Глинская рассказала, что ее частенько спрашивают, как украсить красиво десерт или выпечку без использования масляных кремов и мастики.

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Лиза Глинская поделилась идеями, как задекорировать сладкие вкусности разнообразными способами.

Свежие ягоды и фрукты

Декор свежими ягодами и фруктами всегда красиво дополняют торты и десерты. Правда, для десертов существуют некоторые правила декорирования: всегда добавляйте на декор те фрукты и ягоды, которые входят в состав лакомства.

Также следует помнить, что не все ягоды и фрукты подходят для декора сладкой выпечки. Выбирайте только свежие ягоды и фрукты. Слишком сочные фрукты и ягоды могут испортить ваш десерт: хурма, дыня, арбуз не подходят для декорирования.

Лучше выбирать плотные по структуре ягоды и фрукты: клубнику, малину, чернику, виноград, киви, ананас.

Банан и яблоки быстро темнеют при разрезании.

Шоколад

Один из самых быстрых методов декора – тертый шоколад. Еще из шоколада можно приготовить ганаш, глазурь.

Также из шоколада можно приготовить листочки, пластины, шарики, кружево или гнездо.

Желе

Муссовые десерты и торты которые состоят из желе также можно им декорировать. Для этого просто нарежьте его кубиками и выложите сверху.

Крем

Из крема всегда получается красивый декор, к тому же он держит форму.

Сублимированные ягоды и засушенные лепестки цветов

Если для ягод и фруктов не сезон вы всегда можете задекорировать десерт сублимированными ягодами. Красиво в декоре также смотрятся засушенные лепестки или бутоны розы.

Сахарная пудра и какао

Самый простой метод украсить торт или десерт посыпать его какао или сахарной пудрой.