Єлизавета Глінська запропонувала кілька варіантів для оригінального та красивого декору тортів та десертів.

Кондитерка Ліза Глінська розповіла, що її частенько запитують, як прикрасити красиво десерт чи випічку без використання масляних кремів та мастики.

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Ліза Глінська поділилась ідеями, як задекорувати солодкі смаколики різноманітними способами.

Свіжі ягоди та фрукти

Декор свіжими ягодами та фруктами завжди красиво доповнюють торти та десерти. Щоправда, для десертів існують деякі правила декорування: завжди додавайте на декор ті фрукти і ягоди, котрі входять до складу смаколика.

Також слід пам'ятати, що не всі ягоди та фрукти підходять для декору солодкої випічки. Обирайте тільки свіжі ягоди та фрукти. Занадто соковиті фрукти і ягоди можуть зіпсувати ваш десерт: хурма, диня, кавун не підходять для декорування.

Краще обирати щільні за структурою ягоди та фрукти: полуницю, малину, чорницю, виноград, ківі, ананас.

Банан та яблука швидко темніють при розрізанні.

Шоколад

Один з найшвидших методів декору – тертий шоколад. Ще з шоколаду можна приготувати ганаш, глазур.

Також з шоколаду можна приготувати листочки, пластини, кульки, мереживо чи гніздо.

Желе

Мусові десерти та торти які складаються з желе також можна ним декорувати. Для цього просто наріжте його кубиками та викладіть зверху.

Крем

З крему завжди виходить красивий декор, до того ж він тримає форму.

Сублімовані ягоди та засушені пелюстки квітів

Якщо для ягід та фруктів не сезон ви завжди можете задекорувати десерт сублімованими ягодами. Красиво в декорі також виглядають засушені пелюстки або бутони троянди.

Цукрова пудра та какао

Найпростіший метод прикрасити торт чи десерт посипати його какао або цукровою пудрою.