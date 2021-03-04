Пожалуй, ни один праздник не обходится без сладкого. Вашему вниманию три рецепта вкуснейших тортов, которые станут отличным подарком к празднику 8 Марта.

Smachno News подготовили для вас рецепты тортов: нежный торт с медом, ароматный морковный торт и вкусный бисквитный торт со сметанным кремом, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Порадуйте себя и близких изысканным десертом.

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Торт "Медовик"

Торт "Медовик"/ Фото pexels.com

Ингредиенты:

– 350–400 граммов муки;

– 200 граммов сахара,

– 2 столовые ложки меда;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 яйца.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините мягкое сливочное масло с медом, добавьте сахар. В кастрюле на водяной бане разогрейте до полного розтанення сахара, перемешайте до однородной консистенции, добавьте соду, еще варите несколько минут. Снимите с огня. В миске с тестом добавьте яйца, муку, замесите тесто. Оставьте для охлаждения. заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник на 30 минут. Тесто разделите на 9 частей. Раскатайте тонкие лепешки круглой формы. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, противень посыпьте мукой, выложите лепешку, отправьте запекаться в течение 5 минут. Выпекайте 9 лепешек отдельно. Лишние края выложите в отдельную миску, измельчите в крошку.

Как приготовить крем

Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны 20-25%;

– 150 граммов сахара,

– ванильный сахар

– лимон.

Для приготовления крема взбейте миксером сметану, добавьте сахар, ванильный сахар. Помойте лимон, натрите цедру, добавьте к крему, аккуратно перемешайте. Смажьте кремом готовые коржи, сверху посыпьте крошкой, поставьте торт на 1–2 часа в холодильник.

Морковный торт​/ Фото pexels.com

Морковный торт

Ингредиенты:

– 3 яйца

– 250 граммов муки;

– 100 граммов моркови

– 150 граммов сахарной пудры;

– ванильный сахар;

– разрыхлитель;

– подсолнечное масло;

– корица;

– 1 апельсин;

– соль.

Ингредиенты для крема:

– 150 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 250 граммов сливочного сыра;

– ванильный сахар.

Для приготовления торта помойте, почистите морковь, натрите на крупной терке. В миске тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить соду, разрыхлитель, корицу, ванильный сахар, перемешайте. Дальше – добавьте яйца, масло, морковь. Помойте апельсин, выжмите сок, на крупной терке натрите цедру, добавьте в тесто, перемешайте. Замесите тесто. Оставьте на 20 минут. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто, выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Для приготовления крема в миске взбейте миксером сливочное масло, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, сливочный сыр, еще раз взбейте до однородной консистенции. Готовый торт смажьте кремом.

Торт со сметанным кремом/ Фото pexels.com

Бисквитный торт со сметанным кремом

Ингредиенты:

– 4-6 шт. яиц;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 250-300 граммов муки;

– ванильный сахар;

– разрыхлитель.

Ингредиенты для крема:

– 600 граммов сметаны 25%;

– 250 граммов сахара,

– ванильный сахар.