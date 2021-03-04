Три торта на 8 Марта: домашние рецепты
Пожалуй, ни один праздник не обходится без сладкого. Вашему вниманию три рецепта вкуснейших тортов, которые станут отличным подарком к празднику 8 Марта.
Источник:24 канал
Smachno News подготовили для вас рецепты тортов: нежный торт с медом, ароматный морковный торт и вкусный бисквитный торт со сметанным кремом, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Порадуйте себя и близких изысканным десертом.
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Торт "Медовик"
Торт "Медовик"/ Фото pexels.com
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините мягкое сливочное масло с медом, добавьте сахар.
- В кастрюле на водяной бане разогрейте до полного розтанення сахара, перемешайте до однородной консистенции, добавьте соду, еще варите несколько минут. Снимите с огня.
- В миске с тестом добавьте яйца, муку, замесите тесто. Оставьте для охлаждения. заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник на 30 минут.
- Тесто разделите на 9 частей. Раскатайте тонкие лепешки круглой формы.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, противень посыпьте мукой, выложите лепешку, отправьте запекаться в течение 5 минут. Выпекайте 9 лепешек отдельно. Лишние края выложите в отдельную миску, измельчите в крошку.
Как приготовить крем
- Для приготовления крема взбейте миксером сметану, добавьте сахар, ванильный сахар.
- Помойте лимон, натрите цедру, добавьте к крему, аккуратно перемешайте.
- Смажьте кремом готовые коржи, сверху посыпьте крошкой, поставьте торт на 1–2 часа в холодильник.
Морковный торт/ Фото pexels.com
Морковный торт
- Для приготовления торта помойте, почистите морковь, натрите на крупной терке.
- В миске тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить соду, разрыхлитель, корицу, ванильный сахар, перемешайте. Дальше – добавьте яйца, масло, морковь.
- Помойте апельсин, выжмите сок, на крупной терке натрите цедру, добавьте в тесто, перемешайте. Замесите тесто. Оставьте на 20 минут.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто, выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.
- Для приготовления крема в миске взбейте миксером сливочное масло, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, сливочный сыр, еще раз взбейте до однородной консистенции.
- Готовый торт смажьте кремом.
Торт со сметанным кремом/ Фото pexels.com
Бисквитный торт со сметанным кремом
- Для приготовления бисквитного теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините яйца с сахарной пудрой, взбейте миксером в течение 10 минут. Далее – добавьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар, перемешайте.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности.
- Бисквит разделите на три коржа.
- Для приготовления крема взбейте миксером сметану, добавьте сахар, ванильный сахар.
- Смажьте кремом готовые коржи. Выложите крем в кондитерский мешок, сверху задекорируйте торт цветам, поставьте торт на 1 час в холодильник.
- Достаньте торт. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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