Як прикрасити торт на День Валентина: ідеї для закоханих
Солодкий подарунок стане чудовою ідею, яка точно вразить вашу кохану половинку та не залишить її голодною.
Джерело:24 канал
Свято всіх закоханих вже не за горами, а це означає, що настав час визначатись із солодким подарунком для коханої половинки.
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Ми підготували для вас підбірку красивих тортів та солодощів яскравий та романтичний вигляд яких точно надихне вас на прекрасне, а може й допоможе з вибором прикраси для подарунка.
Ідеї оформлення солодких десертів на 14 лютого
– Кекс
Святковий кекс з серцем
– Торт класичний з пряниками
Торт з серцем
– Торт з цукровими трояндами
Рожевий торт і вигляді серця
– Шоколадний торт з кремовими квітами
Шоколадний торт на Валентина
– Високий торт "Пінгвін"
Милий тортик у вигляді пінгвіна
– Рулет
Пишний рулет з кремом
– Торт зі збитими вершками та свіжою полуницею
Вершковий торт
– Торт-серце
Святковий торт у вигляді серця з маскарпоне
– Торт із вафельною пластиною з фотографією закоханої пари
Фототорт на Валентина
– Мусовий торт з дзеркальною глазур'ю
Євродесерт
Також на кожному з тих тортиків можна написати освідчення або заховати каблучку всередині десерта. Смачного!
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