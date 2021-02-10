Солодкий подарунок стане чудовою ідею, яка точно вразить вашу кохану половинку та не залишить її голодною.

Свято всіх закоханих вже не за горами, а це означає, що настав час визначатись із солодким подарунком для коханої половинки.

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Ми підготували для вас підбірку красивих тортів та солодощів яскравий та романтичний вигляд яких точно надихне вас на прекрасне, а може й допоможе з вибором прикраси для подарунка.

Ідеї оформлення солодких десертів на 14 лютого

– Кекс

Святковий кекс з серцем

– Торт класичний з пряниками

Торт з серцем

– Торт з цукровими трояндами

Рожевий торт і вигляді серця

– Шоколадний торт з кремовими квітами

Шоколадний торт на Валентина

– Високий торт "Пінгвін"

Милий тортик у вигляді пінгвіна

– Рулет

Пишний рулет з кремом

– Торт зі збитими вершками та свіжою полуницею

Вершковий торт

– Торт-серце

Святковий торт у вигляді серця з маскарпоне

– Торт із вафельною пластиною з фотографією закоханої пари

Фототорт на Валентина

– Мусовий торт з дзеркальною глазур'ю

Євродесерт

Також на кожному з тих тортиків можна написати освідчення або заховати каблучку всередині десерта. Смачного!