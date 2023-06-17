Как отварить макароны так, чтобы они оставались аль денте, не разваривались и смаковали как из итальянского ресторана – рассказываем в материале 24 канала.

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Обычно макароны варят согласно инструкции на упаковке, а это от 10 до 13 минут. Изделия из цельнозерновой муки нужно готовить немного подольше.

Как отварить макароны, чтобы они не слипались

Если вы варите макароны на плите, то рассчитывать нужно, что на 100 граммов изделия вам понадобится 1 литр воды. Сначала нужно поставить воду на огонь, добавить соль и подождать, пока она закипит. Только после этого переложить в воду макароны, убавить огонь до умеренного и периодически помешивать, чтобы они не слипались.



Макароны / Фото Телеграф

Также популярный метод – влить немного растительного масла в кастрюлю с кипящей водой, чтобы макароны не прилипли друг к другу. И это действенно!

Популярные блюда с макаронами

Спагетти карбонара – нежная паста с яичным соусом и хрустящим беконом.

Спагетти Болоньезе – паста с мясным соусом из говяжьего фарша, моркови, сельдерея и лука в томатной заправке.

Алио олио – спагетти с измельченным чесноком и специями.

Паста путанеска – спагетти в томатном соусе с анчоусами, каперсами и оливками.

Лозанья – длинные тонкие листья пасты перемащены соусом бешамель и болоньезе, запеченных в духовке.

Канелони болоньезе – трубочки из пасты фаршированные мясным соусом болоньезе.

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