Печень отлично смешивается с фруктами, в особенности с грушами, яблоками и сливами. Пока на прилавках магазинов можно приобрести сливы, предлагаем попробовать это сытное и ароматное блюдо.
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На гарнир к печени со сливами можно подать картофельное пюре или свежий овощной салат.
Рецепт печени со сливами
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Промываем и очищаем куриную печень от пленок. Просушиваем кусочки на бумажном полотенце, если нужно разрезаем.
- Разогреваем сковороду со сливочным маслом, добавляем веточки тимьяна и зубчики чеснока. Солим и высыпаем нарезанный полукольцами лук. Немножко обжариваем и вливаем бренди – фламбируем (поджигаем и перемешиваем).
- Выкладываем сверху печень, сдабриваем специями. Добавляем очищенные от косточек половинки слив.
- Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем еще 25 минут.
Приятного аппетита!