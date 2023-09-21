Печень отлично смешивается с фруктами, в особенности с грушами, яблоками и сливами. Пока на прилавках магазинов можно приобрести сливы, предлагаем попробовать это сытное и ароматное блюдо.

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На гарнир к печени со сливами можно подать картофельное пюре или свежий овощной салат.

Рецепт печени со сливами

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Промываем и очищаем куриную печень от пленок. Просушиваем кусочки на бумажном полотенце, если нужно разрезаем.
  • Разогреваем сковороду со сливочным маслом, добавляем веточки тимьяна и зубчики чеснока. Солим и высыпаем нарезанный полукольцами лук. Немножко обжариваем и вливаем бренди – фламбируем (поджигаем и перемешиваем).
  • Выкладываем сверху печень, сдабриваем специями. Добавляем очищенные от косточек половинки слив.
  • Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем еще 25 минут.

Приятного аппетита!