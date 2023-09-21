Печінка відмінно поєднується з фруктами, особливо з грушами, яблуками та сливами. Доки на прилавках магазинів ще можна придбати сливи, пропонуємо спробувати цю ситну та ароматну страву.
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На гарнір до печінки зі сливами можна подати картопляне пюре, або свіжий овочевий салат.
Рецепт печінки зі сливами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Промиваємо та очищаємо курячу печінку від плівок. Просушуємо шматочки на паперовому рушнику, якщо потрібно розрізаємо.
- Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом, додаємо гілочки чебрецю та зубчики часнику. Солимо та висипаємо нарізану півкільцями цибулю. Трішки обсмажуємо та вливаємо бренді – фламбуємо (підпалюємо та перемішуємо).
- Викладаємо зверху печінку, присмачуємо спеціями. Додаємо очищені від кісточок половинки слив.
- Розігріваємо духовку до 190 градусів та запікаємо страву ще 25 хвилин.
Смачного!