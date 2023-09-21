Печінка відмінно поєднується з фруктами, особливо з грушами, яблуками та сливами. Доки на прилавках магазинів ще можна придбати сливи, пропонуємо спробувати цю ситну та ароматну страву.

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На гарнір до печінки зі сливами можна подати картопляне пюре, або свіжий овочевий салат.

Рецепт печінки зі сливами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 600 грамів курячої печінки;

– 300 грамів слив;

– 300 грамів ріпчастої цибулі;

– часник;

– гілочки чебрецю;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– бренді (для фламбування).

Приготування:

Промиваємо та очищаємо курячу печінку від плівок. Просушуємо шматочки на паперовому рушнику, якщо потрібно розрізаємо.

Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом, додаємо гілочки чебрецю та зубчики часнику. Солимо та висипаємо нарізану півкільцями цибулю. Трішки обсмажуємо та вливаємо бренді – фламбуємо (підпалюємо та перемішуємо).

Викладаємо зверху печінку, присмачуємо спеціями. Додаємо очищені від кісточок половинки слив.

Розігріваємо духовку до 190 градусів та запікаємо страву ще 25 хвилин.

Смачного!

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