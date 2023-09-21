Шакшука – популярное блюдо израильской кухни, которое подают на завтрак. Блюда из яиц, специй и помидорного соуса станет одним из любимых завтраков семьи. 24 канал подготовил вкусный рецепт.
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Подавайте шакшуку со свежим хлебом или лафой. Это очень ароматное и сытное блюдо, которое даст не только энергии в день, но питательно насытится.
Рецепт израильской шакшуки
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Нарезаем лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде со специями до прозрачности.
- Добавляем кусочки помидоров или готовый соус. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.
Шакшука / Фото Recipes
- Выбиваем яйца и солим. Накрываем крышкой и готовим, пока белок не возьмется, а желток останется жидким.
- Посыпаем мелко нарезанной зеленью кинзы (или петрушки) и подаем на стол.
Приятного аппетита!