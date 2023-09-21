Шакшука – популярное блюдо израильской кухни, которое подают на завтрак. Блюда из яиц, специй и помидорного соуса станет одним из любимых завтраков семьи. 24 канал подготовил вкусный рецепт.

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Подавайте шакшуку со свежим хлебом или лафой. Это очень ароматное и сытное блюдо, которое даст не только энергии в день, но питательно насытится.

Рецепт израильской шакшуки

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  • Нарезаем лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде со специями до прозрачности.
  • Добавляем кусочки помидоров или готовый соус. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.


Шакшука / Фото Recipes

  • Выбиваем яйца и солим. Накрываем крышкой и готовим, пока белок не возьмется, а желток останется жидким.
  • Посыпаем мелко нарезанной зеленью кинзы (или петрушки) и подаем на стол.

Приятного аппетита!