Шакшука – популярное блюдо израильской кухни, которое подают на завтрак. Блюда из яиц, специй и помидорного соуса станет одним из любимых завтраков семьи. 24 канал подготовил вкусный рецепт.

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Подавайте шакшуку со свежим хлебом или лафой. Это очень ароматное и сытное блюдо, которое даст не только энергии в день, но питательно насытится.

Рецепт израильской шакшуки

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 3 – 4 больших помидора, или помидорный соус (400 граммов);

– 1 репчатый лук;

– свежая зелень кинзы;

– щепотка звезды;

– молотая паприка;

– 1 ложка масла;

– соль.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Нарезаем лук мелкими кубиками. Обжариваем на сковороде со специями до прозрачности.

Добавляем кусочки помидоров или готовый соус. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.



Шакшука / Фото Recipes

Выбиваем яйца и солим. Накрываем крышкой и готовим, пока белок не возьмется, а желток останется жидким.

Посыпаем мелко нарезанной зеленью кинзы (или петрушки) и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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