Рыба – это тот продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого хотя бы 1 – 2 раза в неделю. Из нее можно приготовить любые блюда: от закуски до основного блюда.
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Мы предлагаем рецепт запеченной диетической рыбы с овощами, с которой вы справитесь буквально через час. Результат будет непревзойденным – поверьте.
Запеченная рыба с овощами
- Время: 1 час
- Порции: 2
Приготовление:
- Очищенную рыбу просушиваем, делаем надрезы. Щедрой щепоткой соли солим со всех сторон, перчим, сверху посыпаем куркумой и хмули сунели – делаем рыбе массаж.
- Сбрызгиваем маслом и оставляем на 30 минут.
- Картофель и морковь нарезаем произвольными кусочками, отвариваем заранее в кипящей воде 5 минут от закипания.
- ️Соединяем нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавляем 2 – 3 ложки растительного масла, соль, итальянские травы.
- Перемешиваем и выкладываем на противень, посередине выкладываем рыбу.
- Запекаем блюдо в разогретой при 200 градусах духовке 30 минут.
Приятного аппетита!