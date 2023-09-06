Риба – це той продукт, який неодмінно має бути в раціоні кожного хоча б 1 – 2 рази в тиждень. З неї можна приготувати будь-які страви: від закуски до основоної страви.

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Ми пропонуємо рецепт запеченої дієтичної риби з овочами, з якої ви справитеся буквально за годину. Результат буде неперевершеним – повірте.

Запечена риба з овочами

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 риба (дорадо, сібас, скумбрія);

– сіль;

– чорний мелений перець;

– куркума;

– хмелі-сунелі;

– олія;

– лимон;

– розмарин.

– Овочі: солодкий перець, кабачок, баклажан, картопля, гриби, морква;

– олія;

– сіль;

– італійські трави.

Приготування:

️Очищену рибу просушуємо, робимо надрізи. Щедрою дрібкою солі солимо зі всіх боків, перчимо, зверху посипаємо куркумою і хмулі сунелі – робимо рибі масаж.

Збризкуємо олією і залишаємо на 30 хвилин.

️Картоплю і моркву нарізаємо довільними шматочками, відварюємо заздалегідь в киплячій воді 5 хвилин від закипання.

️З'єднуємо нарізані перець, баклажан, кабачок, гриби, відварені картоплю і моркву, додаємо 2 – 3 ложки олії, сіль, італійські трави.

Перемішуємо і викладаємо на деко, посередині викладаємо рибу.

️Запікаємо страву в розігрітій при 200 градусах духовці 30 хвилин.

Смачного!

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