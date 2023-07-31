Окрім відомих нам методів заморозки та сушіння грибів, їх також можна консервувати в банки на зиму. У нас є цікавий рецепт маринованих білих грибів, який точно прийде до смаку кожному.

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Рецепт маринованих білих грибів на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм білих грибів;

– 250 грамів води;

– 500 грамів оцту;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 лаврових листки;

– білий перець горошком;

– 1 столова ложка гірчиці зернами.

Приготування:

Банки для консервування промиваємо гарячою водою.

Для грибів у широкій каструлі доводимо воду до кипіння. Тим часом очищаємо гриби. Дрібні гриби залишаємо цілими, а великі розрізаємо навпіл.

Додаємо гриби в киплячу воду, бланшуємо протягом 2 – 4 хвилин, потім зливаємо воду і негайно промиваємо холодною водою, щоб припинити варіння. Добре проціджуємо.

Для маринаду доводимо воду з оцтом і спеціями до кипіння.

Тим часом шарами додаємо в банки білі гриби. Заливаємо киплячим маринадом і відразу закриваємо банки.

Перевертаємо банки догори дном, щоб утворився вакуум. Приблизно через 10 хвилин банки можна перевертати.

Білі гриби зберігаються близько 4 тижнів в темному і прохолодному місці.

Смачного!

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