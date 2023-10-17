Легкий рецепт капусты на зиму: маринуем с уксусом
17 октября 2023, 15:19Читати новину українською
Источник:Гурман
Не знаете, что приготовить на зиму из капусты? Попытайтесь замариновать ее вместе с уксусом. Такая закрутка хорошо сохраняется и смакует как свежая.
Чтобы лакомиться зимой не только маринованными помидорами или квашеными огурцами, мы предлагаем закрыть немного капусты. У нас отличный рецепт маринованной белокочанной капусты с уксусом, которая точно подойдет к столу как вкусная и питательная закуска.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Рецепт маринованной капусты
- Время: 1 сутки
- Порции: 3
– 3 килограмма капусты;
– 3 лавровых листочка;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 морковки;
– 1 литр воды;
– 140 граммов сахара;
– красный молотый перец.
Приготовление:
- Нарезаем кочаны капусты квадратными кусками, морковь нарезаем полукольцами.
- Смешиваем капусту и морковь. Добавляем лавровые листья и перемешиваем руками.
- Доводим воду до кипения, добавляем сахар и присыпаем солью. Варим до растворения и вливаем уксус.
- Заливаем маринадом капусту и морковь и накрываем крышкой. Даем настояться несколько часов. Дальше прячем в холодильник и держим там несколько суток.
- Храните маринованную капусту в холодильнике или в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные шампиньоны по нашему рецепту.