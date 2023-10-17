Маринованные шампиньоны – это не только вкусная закуска на зиму, но и выгодное вложение. Чтобы не тратить лишние средства на праздники, приготовьте консервацию из грибов своими руками – так в разы экономнее.
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24 канал подготовил проверенный рецепт точно вышедших маринованных шампиньонов. Они умеренно острые, подойдут как к салату, так и как отдельная закуска.
Рецепт маринованных шампиньонов
- Время: 2 часа
- Порции: 3
Приготовление:
- Тщательно моем грибы, чтобы смыть всю грязь. Срезаем немного ножки острым ножом. Чистить шампиньоны не нужно, если они мелкие и свежие.
- Еще раз промываем грибы и отправляем в кастрюлю с водой. Варим их в кипящей воде 10 минут. Не забываем снимать шум.
- В отдельной кастрюле подготовьте все для маринада: соедините воду и специи, влейте масло и уксус. Переложите грибы и доведите все до кипения. Варим шампиньоны в маринаде 15 – 20 минут.
- Раскладываем грибы в стерилизованные банки, заливаем маринадом и закрываем крышками. Переворачиваем дном вверх и оставляем охлаждаться.
- Сохраняем готовые шампиньоны в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!