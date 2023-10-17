Щоб ласувати взимку не тільки маринованими помідорами чи квашеними огірками, ми пропонуємо закрити трохи капусти. У нас є відмінний рецепт маринованої білоголової капусти з оцтом, яка точно підійде до столу як смачна та поживна закуска.
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Рецепт маринованої капусти
- Час: 1 доба
- Порції: 3
Приготування:
- Нарізаємо качани капусти квадратними шматками, моркву нарізаємо півкільцями.
- Змішуємо капусту і моркву. Додаємо лаврове листя і перемішуємо руками.
- Доводимо воду до кипіння, додаємо цукор і присипаємо сіллю. Варимо до розчинення і вливаємо оцет.
- Заливаємо маринадом капусту і моркву і накриваємо кришкою. Даємо настоятися кілька годин. Далі ховаємо в холодильник і тримаємо там кілька діб.
- Зберігайте мариновану капусту в холодильнику, або в темному і прохолодному місці.
Смачного!