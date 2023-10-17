Щоб ласувати взимку не тільки маринованими помідорами чи квашеними огірками, ми пропонуємо закрити трохи капусти. У нас є відмінний рецепт маринованої білоголової капусти з оцтом, яка точно підійде до столу як смачна та поживна закуска.

Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити

Рецепт маринованої капусти

  • Час: 1 доба
  • Порції: 3

Приготування:

  • Нарізаємо качани капусти квадратними шматками, моркву нарізаємо півкільцями.
  • Змішуємо капусту і моркву. Додаємо лаврове листя і перемішуємо руками.
  • Доводимо воду до кипіння, додаємо цукор і присипаємо сіллю. Варимо до розчинення і вливаємо оцет.
  • Заливаємо маринадом капусту і моркву і накриваємо кришкою. Даємо настоятися кілька годин. Далі ховаємо в холодильник і тримаємо там кілька діб.
  • Зберігайте мариновану капусту в холодильнику, або в темному і прохолодному місці.

Смачного!