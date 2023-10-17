Щоб ласувати взимку не тільки маринованими помідорами чи квашеними огірками, ми пропонуємо закрити трохи капусти. У нас є відмінний рецепт маринованої білоголової капусти з оцтом, яка точно підійде до столу як смачна та поживна закуска.

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Рецепт маринованої капусти

Час: 1 доба

1 доба Порції: 3

Інгредієнти:

– 3 кілограми капусти;

– 3 лаврових листочки;

– 2 столові ложки оцту;

– 2 столові ложки солі;

– 2 морквини;

– 1 літр води;

– 140 грамів цукру;

– червоний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо качани капусти квадратними шматками, моркву нарізаємо півкільцями.

Змішуємо капусту і моркву. Додаємо лаврове листя і перемішуємо руками.

Доводимо воду до кипіння, додаємо цукор і присипаємо сіллю. Варимо до розчинення і вливаємо оцет.

Заливаємо маринадом капусту і моркву і накриваємо кришкою. Даємо настоятися кілька годин. Далі ховаємо в холодильник і тримаємо там кілька діб.

Зберігайте мариновану капусту в холодильнику, або в темному і прохолодному місці.

Смачного!

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