Просто тает во рту: Ярославский показал, как испечь фантастическое генеральское сало

Генеральское сало очень хорошо подходит запеченным. Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать его идеальным.

Генеральское сало – тоненькое и имеет прослойки нежного мяса, которые напоминают генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что с одной свиньи получается всего 4 килограмма такого сала.

Стоит попробовать Роскошная закуска за 10 минут: элементарный рецепт, который вас поразит

Запеченное генеральское сало

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

– 1 килограмм сала;– 60 – 70 граммов крепкой горчицы;– молотый черный и душистый перец по вкусу;– 50 – 60 граммов чеснока;– 5 – 6 лавровых листочков;– соль, копченая паприка, соевый соус по вкусу.

Смотрите, как готовить генеральское сало: видео

Приготовление:

Если сало уже подсоленное, вымочите его в воде с солью (25 граммов соли на 1 литр воды) в течение 4 – 6 часов. Затем достаньте сало из воды и обсушите его полотенцем. Натрите сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком. Сложите сало пополам шкуркой наружу, а внутрь вложите лавровый лист. Дайте промариноваться 4 – 6 часов. Затем заверните сало в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40 минут. Через 40 минут разверните фольгу и посмотрите, подрумянилась ли кожура. Если она еще не достаточно запечена, оставьте сало еще на 10 – 12 минут при температуре 200 градусов.