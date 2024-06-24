Генеральское сало – тоненькое и имеет прослойки нежного мяса, которые напоминают генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что с одной свиньи получается всего 4 килограмма такого сала.
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Запеченное генеральское сало
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
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Приготовление:
- Если сало уже подсоленное, вымочите его в воде с солью (25 граммов соли на 1 литр воды) в течение 4 – 6 часов.
- Затем достаньте сало из воды и обсушите его полотенцем.
- Натрите сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком.
- Сложите сало пополам шкуркой наружу, а внутрь вложите лавровый лист. Дайте промариноваться 4 – 6 часов.
- Затем заверните сало в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40 минут. Через 40 минут разверните фольгу и посмотрите, подрумянилась ли кожура. Если она еще не достаточно запечена, оставьте сало еще на 10 – 12 минут при температуре 200 градусов.