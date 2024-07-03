Роскошный летний ужин: готовим фантастический картофель с лисичками
3 июля 2024, 20:39Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Лисички невероятно вкусно есть с картофелем. Сметана придаст блюду еще больше нежности.
Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Повар добавил, что лисички – это его любимые грибы.
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Картошечка с лисичками
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм картофеля;
– 500 граммов лисичек;
– 1 лук;
– 5 зубчиков чеснока;
– 4 столовые ложки сметаны;
– масло, соль, перец, укроп по вкусу.
Смотрите, как приготовить картофель с лисичками: видео
Приготовление:
- Картофель почистите и отварите.
- Лук, чеснок и укроп измельчите, а лисички почистьте и порежьте по необходимости.
- Масло растопите на сковороде, добавьте лук и чеснок. Обжарьте, после чего всыпьте лисички, посолите, поперчите и продолжайте готовить.
- Добавьте сметану и тушите до готовности. Всыпьте измельченный укроп.
- В другой сковороде обжарьте отваренный картофель на разогретом масле.
- Выложите в тарелку картофель, а сверху – готовые лисички.