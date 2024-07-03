Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій простий рецепт. Кухар додав, що лисички – це його улюблені гриби.
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Картопелька з лисичками
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Картоплю почистьте та відваріть.
- Цибулю, часник і кріп подрібніть, а лисички почистьте та поріжте за потреби.
- Масло розтопіть на пательні, додайте цибулю та часник. Обсмажте, після чого всипте лисички, посоліть, поперчіть та продовжуйте готувати.
- Додайте сметану та тушкуйте до готовності. Всипте подрібнений кріп.
- В іншій пательні обсмажте відварену картоплю на розігрітій олії.
- Викладіть у тарілку картоплю, а зверху – готові лисички.