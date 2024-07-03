Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій простий рецепт. Кухар додав, що лисички – це його улюблені гриби.

Буде смачно Швидкий і бюджетний перекус: готуємо котлети з капусти

Картопелька з лисичками

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 500 грамів лисичок;

– 1 цибуля;

– 5 зубчиків часнику;

– 4 столові ложки сметани;

– масло, сіль, перець, кріп до смаку.

Дивіться, як приготувати картоплю з лисичками: відео

Приготування:

Картоплю почистьте та відваріть. Цибулю, часник і кріп подрібніть, а лисички почистьте та поріжте за потреби. Масло розтопіть на пательні, додайте цибулю та часник. Обсмажте, після чого всипте лисички, посоліть, поперчіть та продовжуйте готувати. Додайте сметану та тушкуйте до готовності. Всипте подрібнений кріп. В іншій пательні обсмажте відварену картоплю на розігрітій олії. Викладіть у тарілку картоплю, а зверху – готові лисички.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати казково смачний паштет з курячої печінки.