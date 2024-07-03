Капустные котлетки готовятся очень быстро. Вкусно их есть со сметаной.

Стоит попробовать Несколько гривен и столько же минут: готовим роскошную намазку из кабачков

Котлеты из капусты

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Капусту хорошо помойте и измельчите блендером или мясорубкой.
  2. Лук тоже помойте, подсушите бумажными полотенцами и измельчите. Добавьте к капусте.
  3. Добавьте к овощам яйцо, сметану, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Выкладывайте ложкой на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.