Быть гурманом – удовольствие не из дешевых. В мире есть множество блюд, вкус которых способен превзойти все возможные ожидания, но обычно за особенные гастрономические впечатления приходится изрядно опустошать свой кошелек.

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Где покупают и сколько стоит самый дорогой пирог в мире

Лондонская сеть супермаркетов Glory Stores предлагает покупателям заказать особый пирог Glory Caviar Mince Pie, деньги от продажи которого компания направляет на благотворительность. Его цена составляет 200 фунтов стерлингов, то есть почти 8 800 гривен.

Самый дорогой пирог в мире/ Фото Mirror

Диаметр пирога – около 10 сантиметров. Основа – нежное песочное тесто, покрываемое нежным сливочным сыром. "Изюминка" блюда – икра императорской белуги, которая считается продуктом премиум-класса. Именно поэтому за него нужно выложить столь значительную сумму денег. Шеф-повара советуют смаковать пирог с шампанским или белым вином.

На сайте производителя можно заказать один пирог или в коробках по 5 и 12 штук. Цена пирога не меняется, сколько бы вы их ни заказали. Glory Stores аргументирует это тем, что абсолютно каждый фунт направляется на благотворительность, так что снизить цену пирога невозможно.