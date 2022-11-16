Бути гурманом – задоволення не з дешевих. У світі є безліч страв, смак який здатен перевершити усі можливі очікування, але зазвичай за особливі гастрономічні враження доводиться неабияк спустошувати свій гаманець.

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Де купують та скільки коштує найдорожчий пиріг у світі

Лондонська мережа супермаркетів Glory Stores пропонує покупцям замовити особливий пиріг Glory Caviar Mince Pie, гроші від продажу якого компанія скеровує на благодійність. Його ціна становить 200 фунтів стерлінгів, тобто майже 8 800 гривень.

Найдорожчий пиріг у світі / Фото Mirror

Діаметр пирога – близько 10 сантиметрів. Основа – ніжне пісочне тісто, яке покривається ніжним вершковим сиром. "Родзинка" страви – ікра імператорської білуги, яка вважається продуктом преміумкласу. Саме тому за нього потрібно викласти таку значну суму грошей. Шеф-кухарі радять смакувати пиріг із шампанським або білим вином.

На сайті виробника можна замовити один пиріг, або у коробках по 5 та 12 штук. Ціна пирога не змінюється, скільки б ви їх не замовили. Glory Stores аргументує це тим, що абсолютно кожен фунт спрямовується на благодійність, тож знизити ціну пирога неможливо.