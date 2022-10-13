Количество сортов кофе превышает отметку в 100 единиц. Впрочем, наиболее ходовыми для рынка являются два: арабика и робуста, о котором слышал каждый из нас. Посмотрим, в чем их отличие и чем они могут порадовать своих ценителей.

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Робуста и арабика: о чем нужно знать каждому

Как рассказывает кофейный эксперт Фэй Дюранд, в первую очередь эти два вида кофе отличаются по трем параметрам. Это условия выращивания, вкус и цена.

Ежедневное наслаждение / Фото Pixabay

Зерна арабики обладают более сладким и мягким вкусом, который могут дополнять сахаром, фруктами и ягодами. Также у нее более высокая кислотность.

Покупателям следует понимать, что эти факторы влияют на цену арабики, они значительно дороже робусты. Иногда в магазинах можно встретить арабику по не слишком высокой цене, но это означает, что в ваших руках может оказаться продукт сомнительного качества.

Тонкости кофе / Фото Unsplash

Что касается робусты, то у нее резкий вкус с зерновым оттенком, кое-где с арахисовым привкусом. В робусте вдвое больше кофеина, чем в зернах арабики, поэтому обычно именно из нее делают эспрессо.

На меньшую цену робусты влияет и то, что ее легче вырастить, ее сорта могут расти на меньшей высоте и менее уязвимы для вредителей и погодных условий. Урожай у робусты также можно собирать быстрее, а его объемы больше.

Этих минимальных знаний для каждого покупателя достаточно для того, чтобы выбрать идеальный кофе для себя и наслаждаться напитком каждый день.