Кількість сортів кави перевищує позначку у 100 одиниць. Втім, найбільш ходовими для ринку є два: арабіка та робуста, про який чув кожен із нас. Погляньмо, у чому їх відмінність та чим вони можуть потішити своїх поціновувачів.

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Робуста та арабіка: про що потрібно знати кожному

Як розповідає кавовий експерт Фей Дюранд, найперше цих два види кави відрізняються за трьома параметрами. Це умови вирощування, смак та ціна.

Щоденна насолода / Фото Pixabay

Зерна арабіки мають більш солодкий та м'який смак, який можуть доповнювати цукром, фруктами та ягодами. Також в неї вища кислотність.

Покупцям варто розуміти, що ці фактори впливають на ціну арабіки, вони значно дорожча за робусту. Інколи в магазинах можна зустріти арабіку не за надто високою ціною, але це означає, що у ваших руках може опинитися продукт сумнівної якості.

Тонкощі кави / Фото Unsplash

Що стосується робусти, то в неї різкий смак із зерновим відтінком, подекуди з арахісовим присмаком. У робусті вдвічі більше кофеїну, аніж в зернах арабіки, тому зазвичай саме з неї роблять еспресо.

На меншу ціну робусти впливає й те, що її легше виростити, її сорти можуть рости на меншій висоті та менш вразливі до шкідників і погодних умов. Врожай у робусти також можна збирати швидше, а його об'єми – більші.

Цих мінімальних знань для кожного покупця вистачить для того, щоб обрати ідеальну каву для себе та насолоджуватися напоєм кожного дня.