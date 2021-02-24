Ми всі знаємо, що таке какао, та чи цікавились ви, які країни його вирощують та експортують у світі? Ліза Глінська розповідає всі цікаві факти про експорт какао у світі.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась цікавою інформацією про вирощування какао.

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Вважається, що батьківщиною какао є Південна Америка, адже дерево полюбляє спекотний клімат. До речі, індіанці називали какао "какахуатль", а його плоди вважали священними. У XVII-XIX століттях шоколадні плантації почали з'являтися і в європейських колоніях: Еквадорі, Венесуелі, Бразилії та Сальвадорі.

Сьогодні основним постачальником какао є Африка, але й про Латинську Америку не слід забувати. Всього какао вирощують у 45 країнах, проте тільки 8 з них виробляють 90% всього какао у світі. Це близько 3 мільйонів тонн і 4 мільярдів доларів у продажах. Не дарма какао називають "чорним золотом"!

Какао – "чорне золото"світу

​Кот-д'Івуар

Африканська країна, яка вважається найбільшим постачальником какао у світі. Там вирощують 39% всього какао у світі, а це від 1 до 1,5 мільйони тонн какао-бобів в рік.

Какао, яке виготовляють у Кот-д'Івуарі має характерний солодкий смак з легкою кислинкою.

Гана

Країна виготовляє 18% всього какао, це близько 500 тисяч тонн какао-бобів в рік. У Гані в основному вирощуванням какао дерев займаються на сімейних фермах площею до 10 гектарів.

Індонезія

За останні 20 років Індонезія стала третьою у світі за кількістю виготовлення какао. Тут з'явилося багато плантацій на яких вирощують 13% всього об'єму какао у світі – близько 430 тисяч тонн какао-бобів.

Нігерія

У Нігерії виготовляють близько 200 тисяч тонн какао-бобів в рік, а це 6% від загальної кількості. Нігерія славиться ідеальним кліматом та землею для вирощування какао.

Камерун

Какао – основний експортний товар Камеруну. Тут виготовляють 5% всього какао – 180 тисяч тонн какао-бобів в рік. З-поміж усіх сортів какао Камеруну, найбільше ціниться "Трінітаріо".

Бразилія

Колись Бразилія вважалась основною країною з виробництва какао, але зараз воно різко пішло на спад. В рік у Бразилії виготовляють 5% какао – 163 тисячі тонн.

Еквадор

Більшу частину всіх еквадорських какао-бобів вирощують саме невеликі фермери, але й цього достатньо щоб експортувати 78 тонн какао в рік – 3%.