Что приготовить на католическую Пасху 2024: рецепты традиционных блюд

Пасха – особенный и уютный семейный праздник, католики его празднуют 31 марта. Есть несколько традиционных блюд, которые вы точно захотите приготовить.

Пасхальный обед является важным ритуалом, где семья собирается вместе, чтобы насладиться традиционными блюдами. Их готовят накануне, а в воскресенье бережно накрывают стол.

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Как празднуют Пасху в Польше

В Польше Пасха является одним из важнейших и самых светлых христианских праздников. Празднование начинается еще в Великий Четверг. В течение пасхальных праздников в Польше родные и друзья собираются за праздничным столом. На стол обязательно ставят – салат из яиц, фаршированные яйца, запеченное мясо, белая колбаса, журек. На десерт готовят пасху, творожную пасху (из творога, масла, яиц, сахара, изюма и миндаля), маковый штрудель, или же маковник, сырник.

Яичный салат

Время: 30 минут

Порций: 6

– 4 столовые ложки тертого хрена;– 200 граммов желтого сыра;– 6 сваренных вкрутую яиц;– 2 яблока;– 1 банка кукурузы;– 3 столовые ложки майонеза;– соль и перец по вкусу;– свежий укроп, репчатый лук.

Приготовление:

Яйца и яблоки нарежьте кубиками. Желтый сыр натрите на крупной терке. Кукурузу слейте из рассола. Соедините ингредиенты. Смешайте тертый хрен и майонез, посолите и поперчите, затем добавьте в салат. Салат с хреном перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпьте измельченным укропом или зеленым луком.

Белая колбаса

Время: 2 часа

Порций: 4

– 1 килограмм свиной ветчины;– 500 граммов бекона;– 18 граммов соли на 1 килограмм мяса 18 граммов соли на 1 килограмм мяса;– 10 граммов черемши на 1 килограмм мяса;– 3 грамма молотого черного перца на 1 килограмм мяса;– 4 зубчика чеснока;– свиные кишки.

Приготовление:

Ветчину нарежьте небольшими кубиками, а бекон измельчите через мясорубку. Выложите мясо в миску и тщательно перемешайте. Добавьте специи, смешанные с 125 миллилитров холодной воды, и снова вымешивайте примерно 15 – 20 минут. Накройте миску с начинкой фольгой и поставьте в холодильник на 24 часа. По истечении этого времени начинку набейте в кишки. Оставьте отдыхать 2 часа. Затем поставьте колбасу в духовку и запекайте 2 часа при 80 градусах Цельсия. Увеличьте температуру до 100 градусов и выпекайте еще 30 минут.

Быстрая пасха

Время: 2 часа



Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм сливочного масла;

– 4 яйца;

– 180 грамм сахара;

– 20 грамм ванильного сахара;

– 260 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– сок 1 большого лимона;

– цедра 2 лимонов;

глазурь:

– 3/4 стакана сахарной пудры;

– 4 – 5 столовых ложек лимонного сока.

Приготовление:

Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне. У яиц отделите желтки. К желткам добавьте сахар и ванильный сахар. Желтки взбейте с сахаром до пышной пены. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до крепкой пены. Благодаря этому быстрый пояс будет пышным и нежным. Два лимона ошпарьте кипятком и остудите. Натрите цедру с обоих лимонов на мелкие отверстия. Выжмите сок одного лимона (или 1,5 лимона, если они маленькие) и добавьте в яичную смесь. В яичную смесь всыпьте муку, влейте охлажденное сливочное масло, добавьте разрыхлитель и цедру лимона и аккуратно перемешайте ложкой или венчиком. Добавьте взбитые белки и перемешайте аккуратно до получения однородной консистенции. Застелите форму для выпечки бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и выпекайте 45 – 50 минут при 175 градусах по программе "верх-низ". Проверьте палочкой, пропеклась ли кулич. Приготовьте лимонную глазурь, соединив все ингредиенты, и украсьте остывший кулич.