Пасхальный обед является важным ритуалом, где семья собирается вместе, чтобы насладиться традиционными блюдами. Их готовят накануне, а в воскресенье бережно накрывают стол.
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Как празднуют Пасху в Польше
В Польше Пасха является одним из важнейших и самых светлых христианских праздников. Празднование начинается еще в Великий Четверг. В течение пасхальных праздников в Польше родные и друзья собираются за праздничным столом. На стол обязательно ставят – салат из яиц, фаршированные яйца, запеченное мясо, белая колбаса, журек. На десерт готовят пасху, творожную пасху (из творога, масла, яиц, сахара, изюма и миндаля), маковый штрудель, или же маковник, сырник.
Яичный салат
Время: 30 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Яйца и яблоки нарежьте кубиками.
- Желтый сыр натрите на крупной терке. Кукурузу слейте из рассола.
- Соедините ингредиенты.
- Смешайте тертый хрен и майонез, посолите и поперчите, затем добавьте в салат.
- Салат с хреном перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей посыпьте измельченным укропом или зеленым луком.
Белая колбаса
Время: 2 часа
Порций: 4
Приготовление:
- Ветчину нарежьте небольшими кубиками, а бекон измельчите через мясорубку.
- Выложите мясо в миску и тщательно перемешайте.
- Добавьте специи, смешанные с 125 миллилитров холодной воды, и снова вымешивайте примерно 15 – 20 минут.
- Накройте миску с начинкой фольгой и поставьте в холодильник на 24 часа.
- По истечении этого времени начинку набейте в кишки.
- Оставьте отдыхать 2 часа.
- Затем поставьте колбасу в духовку и запекайте 2 часа при 80 градусах Цельсия.
- Увеличьте температуру до 100 градусов и выпекайте еще 30 минут.
Быстрая пасха
Порций: 4
Приготовление:
- Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне.
- У яиц отделите желтки.
- К желткам добавьте сахар и ванильный сахар.
- Желтки взбейте с сахаром до пышной пены.
- В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до крепкой пены.
- Благодаря этому быстрый пояс будет пышным и нежным.
- Два лимона ошпарьте кипятком и остудите.
- Натрите цедру с обоих лимонов на мелкие отверстия.
- Выжмите сок одного лимона (или 1,5 лимона, если они маленькие) и добавьте в яичную смесь.
- В яичную смесь всыпьте муку, влейте охлажденное сливочное масло, добавьте разрыхлитель и цедру лимона и аккуратно перемешайте ложкой или венчиком.
- Добавьте взбитые белки и перемешайте аккуратно до получения однородной консистенции.
- Застелите форму для выпечки бумагой для выпечки.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 45 – 50 минут при 175 градусах по программе "верх-низ".
- Проверьте палочкой, пропеклась ли кулич.
- Приготовьте лимонную глазурь, соединив все ингредиенты, и украсьте остывший кулич.