Пасхальный обед является важным ритуалом, где семья собирается вместе, чтобы насладиться традиционными блюдами. Их готовят накануне, а в воскресенье бережно накрывают стол.

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Как празднуют Пасху в Польше

В Польше Пасха является одним из важнейших и самых светлых христианских праздников. Празднование начинается еще в Великий Четверг. В течение пасхальных праздников в Польше родные и друзья собираются за праздничным столом. На стол обязательно ставят – салат из яиц, фаршированные яйца, запеченное мясо, белая колбаса, журек. На десерт готовят пасху, творожную пасху (из творога, масла, яиц, сахара, изюма и миндаля), маковый штрудель, или же маковник, сырник.

Яичный салат

Время: 30 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки тертого хрена;

– 200 граммов желтого сыра;

– 6 сваренных вкрутую яиц;

– 2 яблока;

– 1 банка кукурузы;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу;

– свежий укроп, репчатый лук.

Приготовление:

Яйца и яблоки нарежьте кубиками. Желтый сыр натрите на крупной терке. Кукурузу слейте из рассола. Соедините ингредиенты. Смешайте тертый хрен и майонез, посолите и поперчите, затем добавьте в салат. Салат с хреном перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпьте измельченным укропом или зеленым луком.

Белая колбаса

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной ветчины;

– 500 граммов бекона;

– 18 граммов соли на 1 килограмм мяса 18 граммов соли на 1 килограмм мяса;

– 10 граммов черемши на 1 килограмм мяса;

– 3 грамма молотого черного перца на 1 килограмм мяса;

– 4 зубчика чеснока;

– свиные кишки.

Приготовление:

Ветчину нарежьте небольшими кубиками, а бекон измельчите через мясорубку. Выложите мясо в миску и тщательно перемешайте. Добавьте специи, смешанные с 125 миллилитров холодной воды, и снова вымешивайте примерно 15 – 20 минут. Накройте миску с начинкой фольгой и поставьте в холодильник на 24 часа. По истечении этого времени начинку набейте в кишки. Оставьте отдыхать 2 часа. Затем поставьте колбасу в духовку и запекайте 2 часа при 80 градусах Цельсия. Увеличьте температуру до 100 градусов и выпекайте еще 30 минут.

Быстрая пасха

Время: 2 часа



Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм сливочного масла;

– 4 яйца;

– 180 грамм сахара;

– 20 грамм ванильного сахара;

– 260 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– сок 1 большого лимона;

– цедра 2 лимонов;

глазурь:

– 3/4 стакана сахарной пудры;

– 4 – 5 столовых ложек лимонного сока.

Приготовление:

Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне. У яиц отделите желтки. К желткам добавьте сахар и ванильный сахар. Желтки взбейте с сахаром до пышной пены. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до крепкой пены. Благодаря этому быстрый пояс будет пышным и нежным. Два лимона ошпарьте кипятком и остудите. Натрите цедру с обоих лимонов на мелкие отверстия. Выжмите сок одного лимона (или 1,5 лимона, если они маленькие) и добавьте в яичную смесь. В яичную смесь всыпьте муку, влейте охлажденное сливочное масло, добавьте разрыхлитель и цедру лимона и аккуратно перемешайте ложкой или венчиком. Добавьте взбитые белки и перемешайте аккуратно до получения однородной консистенции. Застелите форму для выпечки бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и выпекайте 45 – 50 минут при 175 градусах по программе "верх-низ". Проверьте палочкой, пропеклась ли кулич. Приготовьте лимонную глазурь, соединив все ингредиенты, и украсьте остывший кулич.