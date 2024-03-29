Пасхальный обед является важным ритуалом, где семья собирается вместе, чтобы насладиться традиционными блюдами. Их готовят накануне, а в воскресенье бережно накрывают стол.

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Как празднуют Пасху в Польше

В Польше Пасха является одним из важнейших и самых светлых христианских праздников. Празднование начинается еще в Великий Четверг. В течение пасхальных праздников в Польше родные и друзья собираются за праздничным столом. На стол обязательно ставят – салат из яиц, фаршированные яйца, запеченное мясо, белая колбаса, журек. На десерт готовят пасху, творожную пасху (из творога, масла, яиц, сахара, изюма и миндаля), маковый штрудель, или же маковник, сырник.

Яичный салат

Время: 30 минут

Порций: 6

Приготовление:

  1. Яйца и яблоки нарежьте кубиками.
  2. Желтый сыр натрите на крупной терке. Кукурузу слейте из рассола.
  3. Соедините ингредиенты.
  4. Смешайте тертый хрен и майонез, посолите и поперчите, затем добавьте в салат.
  5. Салат с хреном перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.
  6. Перед подачей посыпьте измельченным укропом или зеленым луком.

Белая колбаса

Время: 2 часа

Порций: 4

Приготовление:

  1. Ветчину нарежьте небольшими кубиками, а бекон измельчите через мясорубку.
  2. Выложите мясо в миску и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте специи, смешанные с 125 миллилитров холодной воды, и снова вымешивайте примерно 15 – 20 минут.
  4. Накройте миску с начинкой фольгой и поставьте в холодильник на 24 часа.
  5. По истечении этого времени начинку набейте в кишки.
  6. Оставьте отдыхать 2 часа.
  7. Затем поставьте колбасу в духовку и запекайте 2 часа при 80 градусах Цельсия.
  8. Увеличьте температуру до 100 градусов и выпекайте еще 30 минут.

Быстрая пасха

Время: 2 часа

Порций: 4

Приготовление:

  1. Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне.
  2. У яиц отделите желтки.
  3. К желткам добавьте сахар и ванильный сахар.
  4. Желтки взбейте с сахаром до пышной пены.
  5. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до крепкой пены.
  6. Благодаря этому быстрый пояс будет пышным и нежным.
  7. Два лимона ошпарьте кипятком и остудите.
  8. Натрите цедру с обоих лимонов на мелкие отверстия.
  9. Выжмите сок одного лимона (или 1,5 лимона, если они маленькие) и добавьте в яичную смесь.
  10. В яичную смесь всыпьте муку, влейте охлажденное сливочное масло, добавьте разрыхлитель и цедру лимона и аккуратно перемешайте ложкой или венчиком.
  11. Добавьте взбитые белки и перемешайте аккуратно до получения однородной консистенции.
  12. Застелите форму для выпечки бумагой для выпечки.
  13. Вылейте тесто в форму и выпекайте 45 – 50 минут при 175 градусах по программе "верх-низ".
  14. Проверьте палочкой, пропеклась ли кулич.
  15. Приготовьте лимонную глазурь, соединив все ингредиенты, и украсьте остывший кулич.