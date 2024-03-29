Великодній обід є важливим ритуалом, де родина збирається разом, щоб насолодитися традиційними стравами. Їх готують напередодні, а у неділю дбайливо накривають стіл.
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Як святкують Великдень у Польщі
У Польщі Великдень є одним з найважливіших та найсвітліших християнських свят. Святкування починається ще у Великий Четвер. Впродовж великодніх свят у Польщі рідні та друзі збираються за святковим столом. На стіл обов'язково ставлять – салат з яєць, фаршировані яйця, запечене м'ясо, біла ковбаса, журек. На десерт готують паску, сирну пасху (зі сиру, масла, яєць, цукру, родзинок і мигдалю), маковий штрудель, або ж маківник, сирник.
Яєчний салат
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- Яйця і яблука наріжте кубиками.
- Жовтий сир натріть на крупній тертці. Кукурудзу злийте з розсолу.
- З’єднайте інгредієнти.
- Змішайте тертий хрін і майонез, посоліть і поперчіть, потім додайте в салат.
- Салат з хроном перемішайте і поставте в холодильник на кілька годин.
- Перед подачею посипте подрібненим кропом або зеленою цибулею.
Біла ковбаса
Час: 2 години
Порцій: 4
Приготування:
- Шинку наріжте невеликими кубиками, а бекон подрібніть через м'ясорубку.
- Викладіть м'ясо в миску і ретельно перемішайте.
- Додайте спеції, змішані з 125 мілілітрів холодної води, і знову вимішуйте приблизно 15 – 20 хвилин.
- Накрийте миску з начинкою фольгою і поставте в холодильник на 24 години.
- Після закінчення цього часу начинку набийте в кишки.
- Залиште відпочивати 2 години.
- Потім поставте ковбасу в духовку і запікайте 2 години при 80 градусах Цельсія.
- Збільште температуру до 100 градусів і випікайте ще 30 хвилин.
Швидка паска
Час: 2 години
Порцій: 4
Приготування:
- Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні.
- У яєць відокремте жовтки.
- До жовтків додайте цукор і ванільний цукор.
- Жовтки збийте з цукром до пишної піни.
- В окремій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до міцної піни. Завдяки цьому швидка паска буде пишною та ніжною.
- Два лимони обшпарте окропом і остудіть.
- Натріть цедру з обох лимонів на дрібні отвори.
- Вичавіть сік одного лимона (або 1,5 лимона, якщо вони маленькі) і додайте в яєчну суміш.
- У яєчну суміш всипте борошно, влийте охолоджене вершкове масло, додайте розпушувач і цедру лимона та акуратно перемішайте ложкою або віночком.
- Додайте збиті білки та акуратно перемішайте до отримання однорідної консистенції.
- Застеліть форму для випікання папером для випікання.
- Вилийте тісто у форму і випікайте 45 – 50 хвилин при 175 градусах за програмою "верх-низ".
- Перевірте паличкою, чи пропеклася паска.
- Приготуйте лимонну глазур, з’єднавши всі інгредієнти, і прикрасьте остиглу паску.