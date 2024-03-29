Великодній обід є важливим ритуалом, де родина збирається разом, щоб насолодитися традиційними стравами. Їх готують напередодні, а у неділю дбайливо накривають стіл.

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Як святкують Великдень у Польщі

У Польщі Великдень є одним з найважливіших та найсвітліших християнських свят. Святкування починається ще у Великий Четвер. Впродовж великодніх свят у Польщі рідні та друзі збираються за святковим столом. На стіл обов'язково ставлять – салат з яєць, фаршировані яйця, запечене м'ясо, біла ковбаса, журек. На десерт готують паску, сирну пасху (зі сиру, масла, яєць, цукру, родзинок і мигдалю), маковий штрудель, або ж маківник, сирник.

Яєчний салат

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Приготування:

  1. Яйця і яблука наріжте кубиками.
  2. Жовтий сир натріть на крупній тертці. Кукурудзу злийте з розсолу.
  3. З’єднайте інгредієнти.
  4. Змішайте тертий хрін і майонез, посоліть і поперчіть, потім додайте в салат.
  5. Салат з хроном перемішайте і поставте в холодильник на кілька годин.
  6. Перед подачею посипте подрібненим кропом або зеленою цибулею.

Біла ковбаса

Час: 2 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Шинку наріжте невеликими кубиками, а бекон подрібніть через м'ясорубку.
  2. Викладіть м'ясо в миску і ретельно перемішайте.
  3. Додайте спеції, змішані з 125 мілілітрів холодної води, і знову вимішуйте приблизно 15 – 20 хвилин.
  4. Накрийте миску з начинкою фольгою і поставте в холодильник на 24 години.
  5. Після закінчення цього часу начинку набийте в кишки.
  6. Залиште відпочивати 2 години.
  7. Потім поставте ковбасу в духовку і запікайте 2 години при 80 градусах Цельсія.
  8. Збільште температуру до 100 градусів і випікайте ще 30 хвилин.

Швидка паска

Час: 2 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні.
  2. У яєць відокремте жовтки.
  3. До жовтків додайте цукор і ванільний цукор.
  4. Жовтки збийте з цукром до пишної піни.
  5. В окремій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі до міцної піни. Завдяки цьому швидка паска буде пишною та ніжною.
  6. Два лимони обшпарте окропом і остудіть.
  7. Натріть цедру з обох лимонів на дрібні отвори.
  8. Вичавіть сік одного лимона (або 1,5 лимона, якщо вони маленькі) і додайте в яєчну суміш.
  9. У яєчну суміш всипте борошно, влийте охолоджене вершкове масло, додайте розпушувач і цедру лимона та акуратно перемішайте ложкою або віночком.
  10. Додайте збиті білки та акуратно перемішайте до отримання однорідної консистенції.
  11. Застеліть форму для випікання папером для випікання.
  12. Вилийте тісто у форму і випікайте 45 – 50 хвилин при 175 градусах за програмою "верх-низ".
  13. Перевірте паличкою, чи пропеклася паска.
  14. Приготуйте лимонну глазур, з’єднавши всі інгредієнти, і прикрасьте остиглу паску.