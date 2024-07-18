На все уйдет не более 15 минут: какие блюда приготовить из кабачков

18 июля 2024, 23:55
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Кабачок – один из самых популярных летних овощей. Все из-за его универсального вкуса и доступности.

Если вы уже жарили, тушили и запекали кабачки, вам следует найти особые способы их приготовления, сообщает Вкусно 24. А вы знали, что из этих овощей можно даже испечь омлет?

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Лапша из цуккини под соусом из авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Невероятный обед / Фото jemyzdrowo

Ингредиенты:
– 2 маленьких кабачка;
– 2 средние авокадо;
– 100 грамм миндальных хлопьев;
– сок половины лимона;
– 1 чайная ложка сушеного базилика (или 1 горсть свежего базилика);
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль.

Приготовление:

  1. Кабачок (только твердую мякоть без семян) нарежьте с помощью овощечистки тонкими ломтиками.
  2. Отложите в сторону.
  3. Почистите авокадо от кожуры и удалите семена.
  4. Поместите авокадо, миндаль, лимонный сок, соль, базилик и 2 столовые ложки оливкового масла в блендер и взбейте до однородности.
  5. Лапшу из кабачков можно немного обжарить на сковороде. Разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте их на среднем огне (примерно 3 – 4 минуты).
  6. Однако это не обязательно, макароны будут не менее вкусными в сыром виде.
  7. Смешайте с соусом из авокадо и подавайте.

Яичный омлет с цуккини и сыром фета

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Прекрасно подойдет на завтрак / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 кабачок;
– 10 грамм масла;
– 60 грамм сыра Фета;
– 1 помидор.

Приготовление:

  1. Цуккини промойте и натрите (желательно на мелкой терке).
  2. Взбейте яйца в миску со специями.
  3. Добавьте кабачок в яйца и перемешайте смесь.
  4. В сковороду положите масло и разогрейте его.
  5. В разогретое сливочное масло вылейте яичную смесь, а сверху выложите кружочки помидоров.
  6. Сыр фета покрошите и выложите сверху.
  7. Накройте сковороду крышкой и жарьте до застывания яиц.

Крем-суп из кабачков

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Невероятный суп / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 1 средняя луковица;
– 5 средних картофелин;
– 2 больших кабачки;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 3 стакана овощного бульона;
– 50 грамм сливочного сыра;
– 80 грамм сливок 30%;
– 200 грамм ржаного цельнозернового хлеба.

Приготовление: 

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Лук почистите и нарежьте кубиками.
  3. Картофель и кабачки почистите.
  4. Нарежьте эти овощи большими кубиками.
  5. Обжарьте лук, картофель и кабачок в разогретом оливковом масле (примерно 3 минуты), затем залейте овощи бульоном и варите под крышкой примерно 20 минут (до размягчения овощей).
  6. Смешайте сливочный творог с чесноком, небольшим количеством лимонного сока и солью.
  7. Нарезанный кубиками хлеб выложите на противень и запекайте в духовке до золотистой корочки (примерно 10 – 15 минут).
  8. Взбейте суп блендером в кремообразное состояние, добавьте сливки, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте.

Готовый суп украсьте сливочным творогом, специями и гренками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська