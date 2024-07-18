Якщо ви вже смажили, тушкували та запікали кабачки, вам слід знайти особливі способи їх приготування, повідомляє Смачно 24. А ви знали, що з цих овочів можна навіть спекти омлет?

До теми Що приготувати на зиму: рецепт кабачків сацебелі

Локшина з цукіні під соусом з авокадо

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Неймовірний обід / Фото jemyzdrowo

Інгредієнти:

– 2 маленьких кабачки;

– 2 середні авокадо;

– 100 грамів мигдальних пластівців;

– сік половини лимона;

– 1 чайна ложка сушена базиліка (або 1 жменя свіжого базиліку);

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль.

Приготування:

Кабачок (тільки тверду м’якоть без насіння) наріжте за допомогою овочечистки тонкими скибочками. Відкладіть. Почистіть авокадо від шкірки та видаліть насіння. Помістіть авокадо, мигдаль, лимонний сік, сіль, базилік і 2 столові ложки оливкової олії в блендер і збийте до однорідності. Локшину з кабачків можна трохи обсмажити на сковороді. Розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте їх на середньому вогні (приблизно 3 – 4 хвилини). Однак це не обов'язково, макарони будуть не менш смачними в сирому вигляді. Змішайте з соусом з авокадо та подавайте.

Яєчний омлет з цукіні та сиром фета

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Чудово підійде на сніданок / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 кабачок;

– 10 грамів масла;

– 60 грамів сиру Фета;

– 1 помідор.

Приготування:

Цукіні помийте та натріть (бажано на дрібній тертці). Збийте яйця в миску зі спеціями. Додайте кабачок до яєць і перемішайте суміш. У сковороду покладіть масло і розігрійте його. У розігріте вершкове масло вилийте яєчну суміш, а зверху викладіть кружечки помідорів. Сир фета покришіть і викладіть зверху. Накрийте сковороду кришкою і смажте до застигання яєць.

Крем-суп з кабачків

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Неймовірний суп / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 1 середня цибулина;

– 5 середніх картоплин;

– 2 великих кабачки;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 3 склянки овочевого бульйону;

– 50 грамів вершкового сиру;

– 80 грамів вершків 30%;

– 200 грамів житнього цільнозернового хліба.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Цибулю почистіть і наріжте кубиками. Картоплю та кабачки почистіть. Наріжте ці овочі великими кубиками. Обсмажте цибулю, картоплю та кабачок в розігрітій оливковій олії (приблизно 3 хвилини), потім залийте овочі овочевим бульйоном і варіть під кришкою приблизно 20 хвилин (до розм’якшення овочів). Змішайте вершковий сир з часником, невеликою кількістю лимонного соку і сіллю. Нарізаний кубиками хліб викладіть на деко і запікайте в духовці до золотистої скоринки (приблизно 10 – 15 хвилин). Збийте суп блендером до кремоподібного стану, додайте вершки, приправте до смаку і ретельно перемішайте.

Готовий суп прикрасьте вершковим сиром, спеціями та грінками.

Також дуже смачно: як приготувати мариновані кабачки.