Якщо ви вже смажили, тушкували та запікали кабачки, вам слід знайти особливі способи їх приготування, повідомляє Смачно 24. А ви знали, що з цих овочів можна навіть спекти омлет?

До теми Що приготувати на зиму: рецепт кабачків сацебелі

Локшина з цукіні під соусом з авокадо

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Що приготувати з кабачків

Неймовірний обід / Фото jemyzdrowo

Приготування:

  1. Кабачок (тільки тверду м’якоть без насіння) наріжте за допомогою овочечистки тонкими скибочками.
  2. Відкладіть.
  3. Почистіть авокадо від шкірки та видаліть насіння.
  4. Помістіть авокадо, мигдаль, лимонний сік, сіль, базилік і 2 столові ложки оливкової олії в блендер і збийте до однорідності.
  5. Локшину з кабачків можна трохи обсмажити на сковороді. Розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте їх на середньому вогні (приблизно 3 – 4 хвилини).
  6. Однак це не обов'язково, макарони будуть не менш смачними в сирому вигляді.
  7. Змішайте з соусом з авокадо та подавайте.

Яєчний омлет з цукіні та сиром фета

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Чудово підійде на сніданок / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Цукіні помийте та натріть (бажано на дрібній тертці).
  2. Збийте яйця в миску зі спеціями.
  3. Додайте кабачок до яєць і перемішайте суміш.
  4. У сковороду покладіть масло і розігрійте його.
  5. У розігріте вершкове масло вилийте яєчну суміш, а зверху викладіть кружечки помідорів.
  6. Сир фета покришіть і викладіть зверху.
  7. Накрийте сковороду кришкою і смажте до застигання яєць.

Крем-суп з кабачків

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Що приготувати з кабачків

Неймовірний суп / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Цибулю почистіть і наріжте кубиками.
  3. Картоплю та кабачки почистіть.
  4. Наріжте ці овочі великими кубиками.
  5. Обсмажте цибулю, картоплю та кабачок в розігрітій оливковій олії (приблизно 3 хвилини), потім залийте овочі овочевим бульйоном і варіть під кришкою приблизно 20 хвилин (до розм’якшення овочів).
  6. Змішайте вершковий сир з часником, невеликою кількістю лимонного соку і сіллю.
  7. Нарізаний кубиками хліб викладіть на деко і запікайте в духовці до золотистої скоринки (приблизно 10 – 15 хвилин).
  8. Збийте суп блендером до кремоподібного стану, додайте вершки, приправте до смаку і ретельно перемішайте.

Готовий суп прикрасьте вершковим сиром, спеціями та грінками.