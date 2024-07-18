Якщо ви вже смажили, тушкували та запікали кабачки, вам слід знайти особливі способи їх приготування, повідомляє Смачно 24. А ви знали, що з цих овочів можна навіть спекти омлет?
До теми Що приготувати на зиму: рецепт кабачків сацебелі
Локшина з цукіні під соусом з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний обід / Фото jemyzdrowo
Приготування:
- Кабачок (тільки тверду м’якоть без насіння) наріжте за допомогою овочечистки тонкими скибочками.
- Відкладіть.
- Почистіть авокадо від шкірки та видаліть насіння.
- Помістіть авокадо, мигдаль, лимонний сік, сіль, базилік і 2 столові ложки оливкової олії в блендер і збийте до однорідності.
- Локшину з кабачків можна трохи обсмажити на сковороді. Розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте їх на середньому вогні (приблизно 3 – 4 хвилини).
- Однак це не обов'язково, макарони будуть не менш смачними в сирому вигляді.
- Змішайте з соусом з авокадо та подавайте.
Яєчний омлет з цукіні та сиром фета
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Чудово підійде на сніданок / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Цукіні помийте та натріть (бажано на дрібній тертці).
- Збийте яйця в миску зі спеціями.
- Додайте кабачок до яєць і перемішайте суміш.
- У сковороду покладіть масло і розігрійте його.
- У розігріте вершкове масло вилийте яєчну суміш, а зверху викладіть кружечки помідорів.
- Сир фета покришіть і викладіть зверху.
- Накрийте сковороду кришкою і смажте до застигання яєць.
Крем-суп з кабачків
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Неймовірний суп / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Цибулю почистіть і наріжте кубиками.
- Картоплю та кабачки почистіть.
- Наріжте ці овочі великими кубиками.
- Обсмажте цибулю, картоплю та кабачок в розігрітій оливковій олії (приблизно 3 хвилини), потім залийте овочі овочевим бульйоном і варіть під кришкою приблизно 20 хвилин (до розм’якшення овочів).
- Змішайте вершковий сир з часником, невеликою кількістю лимонного соку і сіллю.
- Нарізаний кубиками хліб викладіть на деко і запікайте в духовці до золотистої скоринки (приблизно 10 – 15 хвилин).
- Збийте суп блендером до кремоподібного стану, додайте вершки, приправте до смаку і ретельно перемішайте.
Готовий суп прикрасьте вершковим сиром, спеціями та грінками.