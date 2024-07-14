Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Маринованные кабачки

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистите лук и морковь и порежьте их кольцами. Уберите зерна с болгарского перца и порежьте его кусочками. Кабачки хорошо помойте и порежьте кольцами.
  2. В стерилизованные банки выложите душистый перец, лавровый лист, соцветия укропа, чеснок, лук, морковь, 2 – 3 ломтика болгарского перца и кабачки.
  3. Засыпьте 1 столовую ложку соли, масло и по 2 столовые ложки сахара и уксуса. Залейте кипятком.
  4. Неплотно прикройте стерилизованной крышкой. Варите после закипания 10 минут, после чего закачайте банку.