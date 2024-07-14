Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Маринованные кабачки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 – 2 кабачка;

– 1 морковь;

– 1 болгарский перец;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 – 3 горошинки душистого перца;

– соцветия укропа;

– 1 лавровый лист;

– масло, соль, сахар, уксус по вкусу.

Приготовление:

Почистите лук и морковь и порежьте их кольцами. Уберите зерна с болгарского перца и порежьте его кусочками. Кабачки хорошо помойте и порежьте кольцами. В стерилизованные банки выложите душистый перец, лавровый лист, соцветия укропа, чеснок, лук, морковь, 2 – 3 ломтика болгарского перца и кабачки. Засыпьте 1 столовую ложку соли, масло и по 2 столовые ложки сахара и уксуса. Залейте кипятком. Неплотно прикройте стерилизованной крышкой. Варите после закипания 10 минут, после чего закачайте банку.

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