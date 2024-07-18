Если вы уже жарили, тушили и запекали кабачки, вам следует найти особые способы их приготовления, сообщает Вкусно 24. А вы знали, что из этих овощей можно даже испечь омлет?

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Лапша из цуккини под соусом из авокадо

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Невероятный обед / Фото jemyzdrowo

Ингредиенты:

– 2 маленьких кабачка;

– 2 средние авокадо;

– 100 грамм миндальных хлопьев;

– сок половины лимона;

– 1 чайная ложка сушеного базилика (или 1 горсть свежего базилика);

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль.

Приготовление:

Кабачок (только твердую мякоть без семян) нарежьте с помощью овощечистки тонкими ломтиками. Отложите в сторону. Почистите авокадо от кожуры и удалите семена. Поместите авокадо, миндаль, лимонный сок, соль, базилик и 2 столовые ложки оливкового масла в блендер и взбейте до однородности. Лапшу из кабачков можно немного обжарить на сковороде. Разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте их на среднем огне (примерно 3 – 4 минуты). Однако это не обязательно, макароны будут не менее вкусными в сыром виде. Смешайте с соусом из авокадо и подавайте.

Яичный омлет с цуккини и сыром фета

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Прекрасно подойдет на завтрак / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 кабачок;

– 10 грамм масла;

– 60 грамм сыра Фета;

– 1 помидор.

Приготовление:

Цуккини промойте и натрите (желательно на мелкой терке). Взбейте яйца в миску со специями. Добавьте кабачок в яйца и перемешайте смесь. В сковороду положите масло и разогрейте его. В разогретое сливочное масло вылейте яичную смесь, а сверху выложите кружочки помидоров. Сыр фета покрошите и выложите сверху. Накройте сковороду крышкой и жарьте до застывания яиц.

Крем-суп из кабачков

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Невероятный суп / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 1 средняя луковица;

– 5 средних картофелин;

– 2 больших кабачки;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 3 стакана овощного бульона;

– 50 грамм сливочного сыра;

– 80 грамм сливок 30%;

– 200 грамм ржаного цельнозернового хлеба.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Лук почистите и нарежьте кубиками. Картофель и кабачки почистите. Нарежьте эти овощи большими кубиками. Обжарьте лук, картофель и кабачок в разогретом оливковом масле (примерно 3 минуты), затем залейте овощи бульоном и варите под крышкой примерно 20 минут (до размягчения овощей). Смешайте сливочный творог с чесноком, небольшим количеством лимонного сока и солью. Нарезанный кубиками хлеб выложите на противень и запекайте в духовке до золотистой корочки (примерно 10 – 15 минут). Взбейте суп блендером в кремообразное состояние, добавьте сливки, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте.

Готовый суп украсьте сливочным творогом, специями и гренками.

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