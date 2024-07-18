Если вы уже жарили, тушили и запекали кабачки, вам следует найти особые способы их приготовления, сообщает Вкусно 24. А вы знали, что из этих овощей можно даже испечь омлет?
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Лапша из цуккини под соусом из авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Невероятный обед / Фото jemyzdrowo
Приготовление:
- Кабачок (только твердую мякоть без семян) нарежьте с помощью овощечистки тонкими ломтиками.
- Отложите в сторону.
- Почистите авокадо от кожуры и удалите семена.
- Поместите авокадо, миндаль, лимонный сок, соль, базилик и 2 столовые ложки оливкового масла в блендер и взбейте до однородности.
- Лапшу из кабачков можно немного обжарить на сковороде. Разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте их на среднем огне (примерно 3 – 4 минуты).
- Однако это не обязательно, макароны будут не менее вкусными в сыром виде.
- Смешайте с соусом из авокадо и подавайте.
Яичный омлет с цуккини и сыром фета
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Прекрасно подойдет на завтрак / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Цуккини промойте и натрите (желательно на мелкой терке).
- Взбейте яйца в миску со специями.
- Добавьте кабачок в яйца и перемешайте смесь.
- В сковороду положите масло и разогрейте его.
- В разогретое сливочное масло вылейте яичную смесь, а сверху выложите кружочки помидоров.
- Сыр фета покрошите и выложите сверху.
- Накройте сковороду крышкой и жарьте до застывания яиц.
Крем-суп из кабачков
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Невероятный суп / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Лук почистите и нарежьте кубиками.
- Картофель и кабачки почистите.
- Нарежьте эти овощи большими кубиками.
- Обжарьте лук, картофель и кабачок в разогретом оливковом масле (примерно 3 минуты), затем залейте овощи бульоном и варите под крышкой примерно 20 минут (до размягчения овощей).
- Смешайте сливочный творог с чесноком, небольшим количеством лимонного сока и солью.
- Нарезанный кубиками хлеб выложите на противень и запекайте в духовке до золотистой корочки (примерно 10 – 15 минут).
- Взбейте суп блендером в кремообразное состояние, добавьте сливки, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте.
Готовый суп украсьте сливочным творогом, специями и гренками.