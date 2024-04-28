Салаты на Пасху: подборка рецептов, от которых вы будете в восторге

28 апреля 2024, 22:05
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Что может быть лучшим дополнением для праздничного пасхального стола, чем аппетитные салаты? Есть несколько вкуснейших вариантов, которые вы точно захотите приготовить.

От легких и освежающих до питательных и сытных – каждый рецепт подобран так, чтобы добавить весеннее настроение и ощущение праздника. Вкусно 24 собрал салаты, которые придутся по вкусу каждому.

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Салат с моцареллой и яйцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм салата Айсберг;
– 6 яиц;
– 250 грамм моцареллы;
– 70 грамм кукурузы консервированной;
– 100 грамм красного перца;
– 70 грамм легкого майонеза;
– 100 грамм йогурта натурального 2%.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую.
  2. Вымойте овощи. С кукурузы слейте маринад.
  3. Салат порвите на мелкие кусочки.
  4. Нарежьте перец маленькими кубиками.
  5. Сыр нарежьте кубиками.
  6. Отваренные и очищенные яйца нарежьте кубиками.
  7. Все ингредиенты соедините вместе с майонезом, йогурт и специи.

Салат с булгуром и вялеными помидорами

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 125 грамм булгура (пол стакана);
– 40 грамм петрушки (1 пучок);
– 50 грамм сэра Фета;
– 50 грамм красного лука;
– 120 грамм красного перца;
– 20 миллилитров оливкового масла (2 столовые ложки);
– 10 миллилитров лимонного сока (1 столовая ложка);
– 60 грамм вяленых помидоров в масле (4 штуки).

Приготовление:

  1. Отварите булгур в слегка подсоленной воде.
  2. Лук и перец мелко нашинкуйте, Вяленые помидоры разрежьте пополам и смешайте с крупой.
  3. Добавьте измельченную петрушку и мелко нарезанный творог фета.
  4. Смешайте оливковое масло с лимонным соком и полейте салат.
  5. Приправить все по вкусу с солью и перцем.

Салат с гранатом, курицей и сыром гауда

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 75 грамм граната (половина граната, только зерна);
– 300 грамм куриных комков без кожи;
– 50 грамм салата;
– 40 грамм салата красного кудрявого;
– 40 грамм зеленого салата;
– 70 грамм кукурузы консервированной;
– 150 грамм сыра Гауда;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– 70 грамм пшеничного хлеба (2 ломтика).

Приготовление:

  1. Из курицы удалите прожилки и нарежьте кубиками.
  2. Обмажьте приправой для курицы (достаточно соли и перца), а затем обжарьте на сухой сковороде до готовности.
  3. Промойте листья салата и порвите его на более мелкие кусочки. Выложите все в миску.
  4. Откройте банку кукурузы и вылейте воду.
  5. Затем добавьте в салат.
  6. Разрежьте плод граната пополам и удалите косточки.
  7. Добавьте в салат.
  8. Нарежьте желтый сыр кубиками и добавьте его в миску к остальным ингредиентам.
  9. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавьте в салат.
  10. Сверху добавьте готовые кусочки куриной грудки.
  11. Добавьте перец и соль в лимонный сок и перемешайте.
  12. Добавить оливковое масло и снова перемешать. В конце полейте салат готовым соусом.
Подготовьтесь к празднику заранее: какие вкусные пляцки приготовить на Пасху.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська