Від легких та освіжаючих до поживних та ситних – кожен рецепт підібраний так, щоб додати весняного настрою та відчуття свята. Смачно 24 дібрав салати, які прийдуть до смаку кожному.
Цікаво Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Салат з моцарелою та яйцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зваріть яйця на круто.
- Вимийте овочі. З кукурудзи злийте маринад.
- Салат порвіть на дрібні шматочки.
- Наріжте перець невеликими кубиками.
- Сир наріжте кубиками.
- Відварені і очищені яйця наріжте кубиками.
- Всі інгредієнти з’єднайте разом з майонезом, йогуртом і спеціями.
Салат з булгуром і в'яленими помідорами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть булгур у злегка підсоленій воді.
- Цибулю і перець дрібно наріжте, в'ялені помідори розріжте навпіл і змішайте з крупою.
- Додайте подрібнену петрушку і дрібно нарізаний сир фета.
- Змішайте оливкову олію з лимонним соком і полийте салат.
- Приправити все до смаку з сіллю і перцем.
Салат з гранатом, куркою і сиром гауда
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- З курки видаліть прожилки і наріжте її кубиками.
- Обмажте приправою для курки (досить також солі і перцю), а потім обсмажте на сухій сковороді до готовності.
- Промийте листя салату і порвіть його на дрібніші шматочки. Викладіть все в миску.
- Відкрийте банку кукурудзи і вилийте воду.
- Потім додайте в салат.
- Розріжте плід граната навпіл і видаліть кісточки.
- Додайте в салат.
- Наріжте жовтий сир кубиками і додайте його в миску до решти інгредієнтів.
- Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сковороді, потім наріжте кубиками. Додайте в салат.
- Зверху додайте готові шматочки курячої грудки.
- Додайте перець і сіль до лимонного соку і перемішайте.
- Додайте оливкову олію і знову перемішайте. В кінці полийте салат готовим соусом.