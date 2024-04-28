От легких и освежающих до питательных и сытных – каждый рецепт подобран так, чтобы добавить весеннее настроение и ощущение праздника. Вкусно 24 собрал салаты, которые придутся по вкусу каждому.
Интересно Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"
Салат с моцареллой и яйцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую.
- Вымойте овощи. С кукурузы слейте маринад.
- Салат порвите на мелкие кусочки.
- Нарежьте перец маленькими кубиками.
- Сыр нарежьте кубиками.
- Отваренные и очищенные яйца нарежьте кубиками.
- Все ингредиенты соедините вместе с майонезом, йогурт и специи.
Салат с булгуром и вялеными помидорами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите булгур в слегка подсоленной воде.
- Лук и перец мелко нашинкуйте, Вяленые помидоры разрежьте пополам и смешайте с крупой.
- Добавьте измельченную петрушку и мелко нарезанный творог фета.
- Смешайте оливковое масло с лимонным соком и полейте салат.
- Приправить все по вкусу с солью и перцем.
Салат с гранатом, курицей и сыром гауда
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Из курицы удалите прожилки и нарежьте кубиками.
- Обмажьте приправой для курицы (достаточно соли и перца), а затем обжарьте на сухой сковороде до готовности.
- Промойте листья салата и порвите его на более мелкие кусочки. Выложите все в миску.
- Откройте банку кукурузы и вылейте воду.
- Затем добавьте в салат.
- Разрежьте плод граната пополам и удалите косточки.
- Добавьте в салат.
- Нарежьте желтый сыр кубиками и добавьте его в миску к остальным ингредиентам.
- Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавьте в салат.
- Сверху добавьте готовые кусочки куриной грудки.
- Добавьте перец и соль в лимонный сок и перемешайте.
- Добавить оливковое масло и снова перемешать. В конце полейте салат готовым соусом.