От легких и освежающих до питательных и сытных – каждый рецепт подобран так, чтобы добавить весеннее настроение и ощущение праздника. Вкусно 24 собрал салаты, которые придутся по вкусу каждому.

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Салат с моцареллой и яйцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм салата Айсберг;

– 6 яиц;

– 250 грамм моцареллы;

– 70 грамм кукурузы консервированной;

– 100 грамм красного перца;

– 70 грамм легкого майонеза;

– 100 грамм йогурта натурального 2%.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую. Вымойте овощи. С кукурузы слейте маринад. Салат порвите на мелкие кусочки. Нарежьте перец маленькими кубиками. Сыр нарежьте кубиками. Отваренные и очищенные яйца нарежьте кубиками. Все ингредиенты соедините вместе с майонезом, йогурт и специи.

Салат с булгуром и вялеными помидорами

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 125 грамм булгура (пол стакана);

– 40 грамм петрушки (1 пучок);

– 50 грамм сэра Фета;

– 50 грамм красного лука;

– 120 грамм красного перца;

– 20 миллилитров оливкового масла (2 столовые ложки);

– 10 миллилитров лимонного сока (1 столовая ложка);

– 60 грамм вяленых помидоров в масле (4 штуки).

Приготовление:

Отварите булгур в слегка подсоленной воде. Лук и перец мелко нашинкуйте, Вяленые помидоры разрежьте пополам и смешайте с крупой. Добавьте измельченную петрушку и мелко нарезанный творог фета. Смешайте оливковое масло с лимонным соком и полейте салат. Приправить все по вкусу с солью и перцем.

Салат с гранатом, курицей и сыром гауда

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 75 грамм граната (половина граната, только зерна);

– 300 грамм куриных комков без кожи;

– 50 грамм салата;

– 40 грамм салата красного кудрявого;

– 40 грамм зеленого салата;

– 70 грамм кукурузы консервированной;

– 150 грамм сыра Гауда;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– 70 грамм пшеничного хлеба (2 ломтика).

Приготовление:

Из курицы удалите прожилки и нарежьте кубиками. Обмажьте приправой для курицы (достаточно соли и перца), а затем обжарьте на сухой сковороде до готовности. Промойте листья салата и порвите его на более мелкие кусочки. Выложите все в миску. Откройте банку кукурузы и вылейте воду. Затем добавьте в салат. Разрежьте плод граната пополам и удалите косточки. Добавьте в салат. Нарежьте желтый сыр кубиками и добавьте его в миску к остальным ингредиентам. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавьте в салат. Сверху добавьте готовые кусочки куриной грудки. Добавьте перец и соль в лимонный сок и перемешайте. Добавить оливковое масло и снова перемешать. В конце полейте салат готовым соусом.

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