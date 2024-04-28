От легких и освежающих до питательных и сытных – каждый рецепт подобран так, чтобы добавить весеннее настроение и ощущение праздника. Вкусно 24 собрал салаты, которые придутся по вкусу каждому.

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Салат с моцареллой и яйцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую.
  2. Вымойте овощи. С кукурузы слейте маринад.
  3. Салат порвите на мелкие кусочки.
  4. Нарежьте перец маленькими кубиками.
  5. Сыр нарежьте кубиками.
  6. Отваренные и очищенные яйца нарежьте кубиками.
  7. Все ингредиенты соедините вместе с майонезом, йогурт и специи.

Салат с булгуром и вялеными помидорами

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите булгур в слегка подсоленной воде.
  2. Лук и перец мелко нашинкуйте, Вяленые помидоры разрежьте пополам и смешайте с крупой.
  3. Добавьте измельченную петрушку и мелко нарезанный творог фета.
  4. Смешайте оливковое масло с лимонным соком и полейте салат.
  5. Приправить все по вкусу с солью и перцем.

Салат с гранатом, курицей и сыром гауда

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Из курицы удалите прожилки и нарежьте кубиками.
  2. Обмажьте приправой для курицы (достаточно соли и перца), а затем обжарьте на сухой сковороде до готовности.
  3. Промойте листья салата и порвите его на более мелкие кусочки. Выложите все в миску.
  4. Откройте банку кукурузы и вылейте воду.
  5. Затем добавьте в салат.
  6. Разрежьте плод граната пополам и удалите косточки.
  7. Добавьте в салат.
  8. Нарежьте желтый сыр кубиками и добавьте его в миску к остальным ингредиентам.
  9. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сковороде, затем нарежьте кубиками. Добавьте в салат.
  10. Сверху добавьте готовые кусочки куриной грудки.
  11. Добавьте перец и соль в лимонный сок и перемешайте.
  12. Добавить оливковое масло и снова перемешать. В конце полейте салат готовым соусом.